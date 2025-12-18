La movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó esta tarde en la ciudad de San Juan, con la participación de un amplio abanico de gremios, sindicatos y agrupaciones.

Cientos de manifestantes se concentran y marchan por el microcentro sanjuanino, con presencia en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. La columna avanza por avenida Ignacio de la Roza, continúa por Mendoza, Mitre, General Acha, Libertador y retorna por Mendoza hasta llegar a la Catedral.

La CGT había convocado la marcha en contra de la reforma laboral del Gobierno nacional.

La protesta es encabezada por organizaciones nucleadas en la Confederación General del Trabajo y la CTA, junto a sindicatos como Camioneros, Apunsj, AOMA, Adicus, Uocra, Satsaid, UOM, Telefónicos, Farmacia, UPCN, ATE, UDAP, UDS, Sadop y Judiciales, entre otros.

En ese punto está previsto el acto central, donde se realizará la lectura del documento consensuado por la CGT, en el que se expresará el rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional.

Cientos de personas se convocaron en la Plaza 25.

El operativo de tránsito contempla cortes y desvíos en distintos tramos del recorrido, mientras la movilización se desarrolla en el marco de una jornada nacional de protesta convocada en distintas provincias del país.