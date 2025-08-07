Departamentales > Alianza estratégica
Rivadavia y Rotary firmaron un convenio para impulsar acciones sociales
POR REDACCIÓN
En un acto encabezado por el intendente Sergio Miodowsky y el gobernador rotario Leonardo Mangoldt, la Municipalidad de Rivadavia firmó un convenio de colaboración con el Distrito 4851 de Rotary International.
El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto orientado a las siete áreas de interés de Rotary, que incluyen salud, educación, desarrollo económico, acceso al agua potable, medioambiente, paz y prevención de enfermedades. Todas las acciones estarán enfocadas en generar impacto social en distintos sectores del departamento.
Durante la firma, Miodowsky reafirmó su compromiso con la articulación público-privada y destacó el rol de las organizaciones sociales en el desarrollo del territorio. En ese sentido, se resaltó el trabajo del Rotary Club Rivadavia y de sus socios, quienes participan activamente en proyectos comunitarios.
Desde Rotary Distrito 4.851, se puso a disposición la red de clubes, proyectos y recursos para fortalecer esta etapa de trabajo conjunto con el municipio.
Además, como parte del encuentro, el intendente fue distinguido como Socio Honorario del Rotary Club Rivadavia, en reconocimiento a su impulso a las alianzas estratégicas y al trabajo orientado al bien común.
Del acto también participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, y funcionarios del gabinete municipal: Osvaldo Martín (Hacienda), Mario García (Obras), Daniel Gatica (Servicios) y Fanny Juárez (Gobierno).