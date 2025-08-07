En un acto encabezado por el intendente Sergio Miodowsky y el gobernador rotario Leonardo Mangoldt, la Municipalidad de Rivadavia firmó un convenio de colaboración con el Distrito 4851 de Rotary International.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto orientado a las siete áreas de interés de Rotary, que incluyen salud, educación, desarrollo económico, acceso al agua potable, medioambiente, paz y prevención de enfermedades. Todas las acciones estarán enfocadas en generar impacto social en distintos sectores del departamento.

El intendente Sergio Miodowsky junto al gobernador rotario Leonardo Mangoldt.

Durante la firma, Miodowsky reafirmó su compromiso con la articulación público-privada y destacó el rol de las organizaciones sociales en el desarrollo del territorio. En ese sentido, se resaltó el trabajo del Rotary Club Rivadavia y de sus socios, quienes participan activamente en proyectos comunitarios.

Desde Rotary Distrito 4.851, se puso a disposición la red de clubes, proyectos y recursos para fortalecer esta etapa de trabajo conjunto con el municipio.

Además, como parte del encuentro, el intendente fue distinguido como Socio Honorario del Rotary Club Rivadavia, en reconocimiento a su impulso a las alianzas estratégicas y al trabajo orientado al bien común.

Varias autoridades en la reunión del convenio.

Del acto también participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, y funcionarios del gabinete municipal: Osvaldo Martín (Hacienda), Mario García (Obras), Daniel Gatica (Servicios) y Fanny Juárez (Gobierno).