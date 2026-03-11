Un hombre fue detenido este miércoles por la mañana luego de chocar con su camioneta contra una de las barreras de seguridad del perímetro de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos. El incidente generó alarma y activó un operativo de seguridad en la zona.

Según informó la policía local, el hecho ocurrió alrededor de las 6:37 de la mañana cuando el conductor atravesó una barricada ubicada en el perímetro de la residencia presidencial, lo que alertó de inmediato a los agentes que custodian el lugar.

Tras el impacto, los efectivos intervinieron rápidamente y detuvieron al conductor, quien quedó bajo custodia mientras se investiga el episodio. Hasta el momento, las autoridades no informaron su identidad ni los motivos que provocaron el choque.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente no dejó personas heridas. Sin embargo, el área fue acordonada y se reforzaron las medidas de seguridad alrededor de la Casa Blanca para evaluar posibles riesgos.

El episodio ocurrió mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial antes de partir hacia el estado de Kentucky por compromisos oficiales.

Las autoridades federales continúan investigando el hecho para determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional, en un contexto de seguridad reforzada en Washington debido a la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente.