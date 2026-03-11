Mickey Rourke desalojado de su casa por deuda de 60 mil dólares

Mickey Rourke, la estrella de 73 años que resurgió con "The Wrestler", atraviesa una nueva etapa turbulenta tras ser desalojado de su residencia en Drexel Avenue, Los Ángeles.

Según documentos judiciales de California, un tribunal dictó un fallo por defecto luego de que el actor no respondiera a una demanda por una deuda de 59.100 dólares en concepto de rentas impagas.

El propietario le había otorgado un plazo de tres días para regularizar el monto o abandonar la propiedad, pero ante el silencio legal en el plazo estipulado, la justicia canceló el contrato y la vivienda regresó oficialmente a manos del dueño.

Ante la noticia, surgió una campaña en GoFundMe que recaudó más de 100 mil dólares en pocas horas, iniciativa que desató la furia del intérprete. Al respecto, Rourke fue tajante y pidió a los fans que recuperen su dinero manifestando: “Si necesitara dinero, no pediría ni una maldita caridad”.

Fiel a su estilo provocador, el actor agregó: “Prefiero meterme una pistola en el cul.. y apretar el gatillo... Mi vida es muy sencilla, no recurriría a fuentes externas como esa”.

Actualmente instalado en un hotel de lujo, el actor mantiene condiciones estrictas para retomar su carrera,. Aunque su representante afirma que sigue recibiendo propuestas laborales, Rourke solo aceptaría trabajos que cumplan con sus exigencias económicas: que le paguen 200.000 dólares por día.

Mientras tanto, los medios estadounidenses People y TMZ confirmaron que el contrato de alquiler fue cancelado definitivamente, marcando otro polémico capítulo en la vida de una figura que oscila constantemente entre el estrellato y las crisis personales.