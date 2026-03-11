Un programa regional lanzó más de 4.000 becas gratuitas para capacitarse en inteligencia artificial con cursos online y certificados, orientados a personas de América Latina que buscan mejorar sus oportunidades laborales en el sector tecnológico.

La iniciativa es impulsada por la empresa de formación tecnológica Guayerd, junto con IBM y la Fundación Manos del Sur, con el objetivo de ampliar el acceso a habilidades digitales que hoy son cada vez más demandadas por el mercado laboral.

Las capacitaciones se dictarán de forma completamente virtual a través de la plataforma educativa IBM SkillsBuild y están diseñadas para que los participantes puedan avanzar a su propio ritmo, sin horarios fijos.

Cada curso tiene una duración aproximada de 20 horas y puede completarse en alrededor de dos semanas si se dedica cerca de una hora diaria al estudio. Al finalizar, los estudiantes reciben una credencial digital que certifica los conocimientos adquiridos y que puede sumarse a perfiles profesionales como LinkedIn.

El programa incluye tres cursos principales: uno sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, otro enfocado en aplicaciones de la IA en el deporte y un tercero dedicado al llamado “prompt engineering”, una habilidad clave para interactuar con sistemas de inteligencia artificial y obtener mejores resultados.

Las becas están destinadas a personas mayores de 18 años que residan en países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y México. Además, no se requieren conocimientos técnicos previos para participar.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de marzo y quienes se inscriban tendrán tiempo hasta fines de junio para completar la capacitación, en un contexto donde las habilidades vinculadas a la inteligencia artificial se consolidan como una de las competencias más buscadas por empresas y organizaciones.