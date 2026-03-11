Publicidad
Ofrecen 4.000 becas online para capacitarse gratis en IA

Una iniciativa regional abrió la convocatoria para capacitarse gratis en inteligencia artificial con cursos online y certificados.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Estas becas en inteligencia artificial son de suma importancia para una búsqueda laboral mucho más efectiva. (Gentileza)
 

Un programa regional lanzó más de 4.000 becas gratuitas para capacitarse en inteligencia artificial con cursos online y certificados, orientados a personas de América Latina que buscan mejorar sus oportunidades laborales en el sector tecnológico.

La iniciativa es impulsada por la empresa de formación tecnológica Guayerd, junto con IBM y la Fundación Manos del Sur, con el objetivo de ampliar el acceso a habilidades digitales que hoy son cada vez más demandadas por el mercado laboral.

Las capacitaciones se dictarán de forma completamente virtual a través de la plataforma educativa IBM SkillsBuild y están diseñadas para que los participantes puedan avanzar a su propio ritmo, sin horarios fijos.

Cada curso tiene una duración aproximada de 20 horas y puede completarse en alrededor de dos semanas si se dedica cerca de una hora diaria al estudio. Al finalizar, los estudiantes reciben una credencial digital que certifica los conocimientos adquiridos y que puede sumarse a perfiles profesionales como LinkedIn.

El programa incluye tres cursos principales: uno sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, otro enfocado en aplicaciones de la IA en el deporte y un tercero dedicado al llamado “prompt engineering”, una habilidad clave para interactuar con sistemas de inteligencia artificial y obtener mejores resultados. 

Las becas están destinadas a personas mayores de 18 años que residan en países de América Latina, entre ellos Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y México. Además, no se requieren conocimientos técnicos previos para participar.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de marzo y quienes se inscriban tendrán tiempo hasta fines de junio para completar la capacitación, en un contexto donde las habilidades vinculadas a la inteligencia artificial se consolidan como una de las competencias más buscadas por empresas y organizaciones. 

