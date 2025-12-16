La policía de Los Ángeles redujo y esposó a Nick Reiner, de años, en una estación de metro, poco después de ser señalado como el responsable del asesinato de su padre, el director Rob Reiner, y su madre, Michele Singer Reiner. El arresto se produjo en Exposition Park, a unos kilómetros de la mansión familiar en Brentwood.

Rob Reiner, de años, y Michele Singer Reiner, de años, fueron encontrados apuñalados hasta la muerte el domingo en su casa, valuada en ,5 millones de dólares. Fue su hija Romy quien encontró los cuerpos y dio aviso a la policía. Romy habría advertido a las autoridades que un miembro de la familia “debía ser sospechoso” porque era “peligroso”.

Horas antes del arresto, Nick se había registrado en el hotel The Pierside Santa Monica, donde el personal encontró signos estremecedores. El hallazgo incluía una ducha “llena de sangre”, rastros que partían desde la cama y una ventana cubierta con sábanas.

Nick se había alojado cerca de las cuatro de la mañana, justo después de asistir junto a sus padres a una fiesta navideña en la casa del conductor Conan O’Brien. Asistentes a la fiesta relataron que Nick había protagonizado una discusión “muy fuerte” con sus padres, generando incomodidad entre los invitados. Testigos señalaron que el joven llegó al hotel “desorientado” y que no volvió a salir. Nick Reiner enfrenta ahora cargos federales por asesinato, sin derecho a fianza.

La tragedia puso de relieve el largo y doloroso conflicto familiar que arrastraba Nick Reiner, quien tenía antecedentes públicos de adicciones y problemas severos de salud mental. El propio Nick, quien había ingresado a rehabilitación por primera vez a los años, relató haber pasado por diecisiete centros distintos. En el pasado, había llegado a vivir en la calle en Maine, Nueva Jersey y Texas tras rechazar tratamientos.

En el año, Rob y Michele Reiner habían hablado públicamente sobre el dolor de la adicción de su hijo. Su experiencia familiar quedó plasmada en Being Charlie, la película semiautobiográfica que padre e hijo escribieron juntos. La familia Reiner emitió un comunicado solicitando respeto y privacidad ante la “pérdida repentina”.