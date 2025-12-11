Dos policías chocaron un patrullero en Pocito y no saben cómo pasó

Un suceso confuso que involucró a un patrullero de la Policía de San Juan en Pocito ha generado serias dudas sobre el contexto en el que se produjo el siniestro vial. En el móvil, que pertenece a la Comisaría 7ª, viajaban dos mujeres policías.

Inicialmente, trascendió que la conductora perdió el control del vehículo mientras se dirigían a un procedimiento, terminando en un fuerte impacto. No hubo otros vehículos involucrados en el choque. Si bien las dos mujeres policías resultaron con algunos raspones, según indicaron fuentes del caso, el accidente desató una serie de versiones contrapuestas que siembran misterio sobre lo ocurrido.

Con el paso de las horas, una versión alternativa surgió, poniendo en tela de juicio la explicación inicial. Fuentes vinculadas a la investigación afirmaron que no existía ningún llamado de emergencia en curso. De hecho, estas mismas fuentes aseguraron que las uniformadas circulaban a alta velocidad por una zona donde no debían estar, es decir, fuera de su cuadrante asignado.

El hecho tuvo lugar en las cercanías del barrio Las Pampas, en Pocito. Esta segunda versión es reforzada por los vecinos del sector, quienes también aseguraron que el móvil pasaba muy rápido y con la música a un volumen elevado.