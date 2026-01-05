La fortuna volvió a pasar por San Juan luego de que dos apostadores locales resultaran ganadores de premios millonarios en los sorteos oficiales del Quini 6 y el Loto, correspondientes a las últimas jugadas realizadas en la provincia.

El premio más importante fue para un sanjuanino que logró $9.418.648 al acertar cinco números en la modalidad Siempre Sale del Quini 6. La apuesta fue realizada en la agencia N.º 242, ubicada en el departamento Rivadavia, con la combinación 01, 06, 19, 24, 31 y 45. El ganador tendrá tiempo de reclamar el monto hasta el 19 de enero, fecha en la que prescribe el sorteo.

Publicidad

En tanto, otro apostador obtuvo un premio de $1.118.005 en el Loto, al acertar los seis números de la modalidad Match6. La jugada se concretó en la agencia N.º 394 del departamento Rawson, con los números 05, 09, 17, 21, 29 y 35.

En este caso, el plazo para cobrar el premio se extiende hasta el 3 de febrero, por lo que desde la entidad organizadora recordaron la importancia de revisar los tickets y realizar el trámite correspondiente dentro de los tiempos establecidos.