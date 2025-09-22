En Nueva York, los anuncios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre un fuerte respaldo a Argentina, fueron recibidos con entusiasmo por los analistas de Wall Street.

Bessent confirmó en su cuenta de X que el Tesoro estadounidense está dispuesto a “hacer lo que sea necesario” para respaldar a Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Esta declaración impulsó una caída del riesgo país, la baja del dólar y una suba en acciones y bonos, que comenzó tras el anuncio del gobierno argentino sobre la eliminación temporal de las retenciones a los granos.

Publicidad

El economista Guillermo Mondino, asesor y profesor en la Universidad de Columbia, señaló que “es un apoyo muy importante e incuestionable”, aunque advirtió que “ahora hay que ver la letra chica, el diseño y el alcance, la forma en que se implementa el programa y cómo continúa el acuerdo con el Fondo”.

Por su parte, Alberto Ades, director de investigación y estrategia del fondo NWI Management, consideró que la intervención de Bessent fue inesperada en su forma y destacó que el respaldo implica una “movida económica y política de peso”. Sin embargo, remarcó la necesidad de que el gobierno argentino aproveche este alivio para fortalecer puentes con la oposición y consolidar la coalición política.

Publicidad

El presidente argentino, Javier Milei, que arribará a Nueva York en la madrugada del martes, tiene prevista una reunión con Donald Trump y Scott Bessent, donde se esperan anuncios adicionales que podrían brindar mayores precisiones sobre el respaldo estadounidense.

Analistas señalaron que, aunque las medidas anunciadas son positivas a corto plazo, el principal desafío sigue siendo político y de gobernabilidad, especialmente de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Publicidad

Benjamin Gedan, experto de la Universidad Johns Hopkins, subrayó que un préstamo sustancial de EE.UU. sería una señal clara de apoyo político y económico hacia el gobierno de Milei, aunque reconoció que existen dudas internas en el Tesoro sobre la viabilidad y riesgos de tal decisión. Además, recordó que “no sería fácil sostener que Argentina es sistémicamente importante para la economía estadounidense”, a pesar de la relación diplomática.

En sus mensajes, Bessent destacó que “la Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina”.

Brad Setser, exsubsecretario adjunto del Tesoro, advirtió que la compra directa de pesos por parte del ESF sería una medida innovadora pero riesgosa, ya que no está claro si la moneda argentina podrá mantenerse estable dentro de su banda actual. También planteó interrogantes sobre la capacidad de Argentina para pagar eventuales préstamos, teniendo en cuenta el acuerdo vigente con el FMI y las reservas internacionales del Banco Central.

Leah Traub, gestora de cartera en Lord Abbett, explicó que las diferentes opciones planteadas por Bessent para apoyar al peso argentino implican distintos niveles de riesgo para Estados Unidos, especialmente en el caso de establecer una línea de swap que permitiría prestar dólares para fortalecer la moneda local, lo que conllevaría el riesgo de que el préstamo no sea recuperado.