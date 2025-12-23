Cuando Argentina estuvo al borde de la guerra con Chile: el rol de San Juan en la Operación Soberanía

La Operación Soberanía fue un plan militar elaborado por la última dictadura argentina en 1978, en el marco del conflicto con Chile por la soberanía de las islas Picton, Lennox y Nueva, ubicadas en el Canal del Beagle. Aunque el escenario central del enfrentamiento proyectado estaba en el extremo sur del país, los preparativos militares tuvieron un alcance nacional y se extendieron a lo largo de toda la frontera cordillerana. En ese contexto, la provincia de San Juan formó parte del esquema defensivo y logístico diseñado ante la posibilidad de una guerra.

El conflicto con Chile y el origen de la operación

La tensión entre Argentina y Chile se agravó luego de que, en 1977, un laudo arbitral internacional otorgara las islas en disputa a Chile. El gobierno militar argentino rechazó ese fallo y comenzó a evaluar una salida armada. Como resultado, se diseñó la Operación Soberanía, que preveía una ofensiva simultánea terrestre, aérea y naval, con inicio previsto para la noche del 22 de diciembre de 1978.

Durante los meses previos, ambos países movilizaron tropas, reforzaron sus fronteras y colocaron a sus fuerzas armadas en estado de máxima alerta. Argentina no concentró su preparación únicamente en Tierra del Fuego y la Patagonia, sino que desplegó recursos a lo largo de la cordillera de los Andes, desde el norte hasta el sur del país.

La frontera andina como frente estratégico

La cordillera fue considerada un frente clave ante un eventual conflicto. Las provincias de Cuyo, por su cercanía directa con Chile y por la existencia de pasos internacionales, pasaron a integrar el esquema de defensa y vigilancia. En ese marco, San Juan, con una extensa frontera montañosa, quedó bajo especial atención militar.

Documentación histórica, crónicas periodísticas y testimonios posteriores coinciden en que durante la crisis de 1978 hubo movimientos de tropas, estado de alerta y preparación logística en la región. Estas acciones no implicaron combates ni enfrentamientos, pero sí formaron parte de una estrategia preventiva ante la posibilidad de que el conflicto se extendiera más allá del sur.

Preparativos y despliegues en San Juan

En la provincia de San Juan se registraron medidas de carácter logístico y defensivo vinculadas al clima prebélico. Entre ellas, se menciona la adecuación de infraestructura vial, con obras destinadas a facilitar el desplazamiento rápido de fuerzas y, en algunos tramos, la posibilidad de uso militar, como el aterrizaje de aeronaves en caso de emergencia.

Además, unidades del Ejército asentadas en la región quedaron en estado de alerta, al igual que ocurrió en otras provincias cordilleranas. El objetivo era asegurar la vigilancia de pasos fronterizos y garantizar una capacidad de respuesta rápida si el conflicto escalaba. Estos despliegues se integraban a una movilización más amplia que incluyó el traslado de efectivos, la activación de cuarteles y el refuerzo de comunicaciones militares en todo el país.

El caso de Barreal y la ausencia de registros específicos

Dentro de San Juan, localidades cercanas a la cordillera como Barreal suelen aparecer en relatos orales y memorias locales vinculadas a aquellos días de tensión. Sin embargo, no existen registros documentales verificables que confirmen un despliegue militar específico o una concentración de tropas en Barreal durante la Operación Soberanía.

Las fuentes históricas disponibles hacen referencia a movimientos generales en la frontera sanjuanina y a preparativos logísticos en la provincia, pero no identifican a Barreal como un punto operativo concreto dentro del plan militar. Esta ausencia de confirmación obliga a diferenciar entre el clima de alerta vivido en la región y los hechos efectivamente documentados.

La suspensión de la ofensiva y el rol de la diplomacia

Cuando todo estaba listo para el inicio de la operación, la ofensiva fue suspendida a último momento. La intervención del papa Juan Pablo II, que ofreció la mediación del Vaticano, resultó clave para frenar el enfrentamiento. En enero de 1979, Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que dio inicio a un proceso de negociación diplomática.

Ese camino culminó años más tarde, ya en democracia, con la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que estableció definitivamente los límites en la zona del Beagle y puso fin a uno de los conflictos más graves de la historia bilateral.

Una huella también presente en San Juan

Aunque la guerra nunca se concretó, la Operación Soberanía dejó una marca profunda en distintas regiones del país. En San Juan, el recuerdo de aquellos días está asociado al estado de alerta militar, los movimientos inusuales y la conciencia de estar ante un conflicto inminente. La provincia formó parte de un dispositivo nacional que mostró hasta qué punto el enfrentamiento con Chile había escalado.