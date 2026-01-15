Murió Irene de Grecia, la tía 'Pecu' del rey Felipe VI a los 83 años

Irene de Grecia y Dinamarca, conocida en la intimidad de la Zarzuela como la ‘tía Pecu’ por su personalidad atípica, falleció este jueves 15 de enero de 2026 a los 83 años,,. La hermana menor de la reina Sofía y del difunto Constantino de Grecia murió tras una larga enfermedad, periodo en el que contó con el apoyo constante de la reina emérita.

Su vida estuvo marcada por el exilio desde su nacimiento en Ciudad del Cabo en 1942, debido a la ocupación nazi, hasta su refugio en la India en 1967 tras el golpe de Estado en Grecia,.

Publicidad

Durante su estancia en Asia, desarrolló un profundo interés por la filosofía hindú y fue devota de Shankaracharya. Al respecto, la princesa manifestó: “solo las Vedas y la filosofía india pueden mostrar un camino de paz al mundo”.

En el ámbito artístico, destacó como pianista profesional bajo la tutela de Gina Bachauer, interpretando a Bach en escenarios como el Royal Festival Hall ante figuras como el entonces príncipe Carlos.

Publicidad

Pese a sus vínculos con las casas reales y pretendientes como Mauricio de Hesse, Michel de Orleáns o el actual rey Harald de Noruega —por quien llegó a aprender noruego—, Irene nunca se casó ni tuvo hijos.

Sobre su vida privada, declaró a la escritora Eva Celada: “he estado enamorada, naturalmente, pero no quiero contar ninguna historia de amor que he vivido por discreción”. Asimismo, admitió que le habría gustado ser madre y bromeó sobre la dificultad de convivir con ella como una de las razones de su soltería.

Publicidad

Tras la muerte de su madre, la reina Federica, en 1981, se instaló definitivamente en Madrid con su hermana. Su presencia fue tan significativa que la infanta Cristina nombró a su hija Irene en su honor.

En sus últimos años, ambas hermanas se volvieron inseparables; mientras Sofía la cuidaba en su enfermedad, Irene fue el principal soporte de la reina tras la marcha de Juan Carlos I a Abu Dabi.