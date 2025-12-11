Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra tres sobrinos de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, y seis compañías navieras relacionadas con el transporte ilegal de petróleo venezolano. La medida fue divulgada por el Departamento del Tesoro y busca restringir los recursos que sostienen al régimen chavista.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que las empresas marítimas sancionadas operan desde jurisdicciones como las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido, y que habrían manipulado señales y reportes de sus embarcaciones para ocultar rutas y permitir la exportación de crudo hacia Asia, eludiendo controles internacionales.

Publicidad

Entre los navíos bloqueados están el WHITE CRANE, KIARA M, H. CONSTANCE, LATTAFA, TAMIA y MONIQUE, cuyos activos quedan congelados y prohíben a entidades estadounidenses cualquier vínculo comercial con ellos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Nicolás Maduro y sus asociados están inundando Estados Unidos con drogas. Estas sanciones corrigen un error y responsabilizan a su red”. Esta acción representa un retroceso respecto al levantamiento parcial de sanciones durante la administración Biden, que buscaba promover negociaciones políticas con Caracas sin éxito tangible.

Publicidad

Los sancionados incluyen a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, quienes fueron detenidos en Haití en 2015 durante una operación antidrogas y posteriormente condenados en tribunales federales estadounidenses. Tras recibir clemencia presidencial en 2022, retomaron actividades ilícitas según funcionarios estadounidenses.

También fue sancionado Carlos Erik Malpica Flores, quien ocupó cargos en la Tesorería Nacional y en PDVSA, y había sido retirado de la lista de sancionados para facilitar diálogos políticos que no prosperaron. Su reincorporación se fundamenta en la continuidad del bloqueo a procesos democráticos por parte del régimen venezolano.

Publicidad

El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a contratos y operaciones de transporte de petróleo venezolano, fue incluido por su implicación en sectores estratégicos de la economía, según la OFAC. Carretero habría gestionado envíos en asociación con miembros de la familia Maduro-Flores.

Las sanciones implican la inmovilización de activos bajo jurisdicción estadounidense, la obligación de reportar fondos o bienes relacionados y la prohibición de transacciones o servicios con los sancionados sin autorización expresa. El Tesoro advirtió que violar estas medidas puede acarrear consecuencias civiles o penales para individuos y empresas, tanto nacionales como extranjeras.

Finalmente, la OFAC aclaró que las listas de sancionados pueden actualizarse conforme cambien las conductas, enfatizando que el objetivo es modificar comportamientos y no imponer castigos permanentes.