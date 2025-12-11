Una familia del Loteo AVA Norte en Chimbas vivió instantes de terror cuando su hogar fue irrumpido por un grupo de delincuentes, quienes simularon ser efectivos de seguridad en un procedimiento judicial. Este grave episodio ya activó una causa judicial por “robo agravado por el uso de arma de fuego en banda y simulación de autoridad pública”.

Los asaltantes, que se presentaron con chalecos y prendas que imitaban la indumentaria policial, engañaron a los habitantes de la casa al mostrar un supuesto mandamiento judicial. De acuerdo con el testimonio de los damnificados, todo ocurrió en cuestión de minutos y la maniobra les permitió que abrieran la puerta sin sospechar el asalto. Uno de los falsos efectivos mostró documentación apócrifa mientras sus cómplices apuntaban a los miembros de la familia con un arma de fuego.

Una vez que lograron ingresar, los tres sujetos actuaron con absoluta frialdad, reduciendo a las víctimas para impedir cualquier intento de defensa. Los delincuentes revisaron todas las dependencias de la casa y se llevaron artículos electrónicos de valor, joyas y dinero en efectivo. Luego de consumar el robo, huyeron rápidamente del sitio antes de que los vecinos pudieran darse cuenta de la situación.

La Brigada de Investigaciones Norte trabaja en diversas líneas para dar con los responsables. Los investigadores no descartan la posibilidad de que los falsos policías sean miembros de una banda especializada en realizar allanamientos truchos, una modalidad delictiva con reiterados antecedentes en la región.

Entre las medidas que se están llevando a cabo se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad del barrio, la toma de testimonios de los vecinos y el estudio de posibles movimientos previos que permitan determinar si los delincuentes tenían información anticipada sobre la familia asaltada.