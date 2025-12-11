El jueves 11 de diciembre de 2025, el Gobierno presentó una reforma laboral que incluye la posibilidad de que los salarios se paguen mediante billeteras virtuales, una medida que podría transformar el sistema de pago de sueldos en el país.

Actualmente, existen alrededor de 10 millones de cuentas sueldo que operan exclusivamente en el sistema bancario tradicional. Con la aprobación del proyecto en el Congreso, estos trabajadores podrían empezar a recibir su remuneración en billeteras digitales, lo que abriría un mercado considerable para plataformas como Mercado Pago y otras más de 200 billeteras autorizadas por el Banco Central.

Esta iniciativa genera una creciente tensión entre las entidades bancarias, que tradicionalmente manejan la gestión de los sueldos, y las fintech, que buscan ampliar su presencia en el ecosistema financiero digital. La reforma plantea un escenario de competencia directa que podría modificar las dinámicas del sector.

El cambio propuesto no solo implica una innovación en la forma de pago, sino que también representa un avance hacia la digitalización y modernización de los servicios financieros, facilitando el acceso y la inclusión financiera para millones de trabajadores.

El proyecto se encuentra en etapa de evaluación parlamentaria y, de ser aprobado, marcará un hito en la regulación del mercado laboral y financiero, con un impacto significativo en la relación entre bancos tradicionales y empresas tecnológicas financieras.