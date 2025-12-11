El vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Roberto Ferrero, explicó en el programa Café de la Política las razones por las que la provincia de San Juan presentó objeciones formales al nuevo esquema nacional de subsidios energéticos que la Secretaría de Energía pretende aplicar desde el 1 de enero de 2026. Según anticipó, si no se modifican los parámetros propuestos, los hogares sanjuaninos enfrentarán aumentos significativos en las boletas de luz, de entre un 20% y un 30%, incluso en las familias de menores ingresos.

Un nuevo sistema que elimina la segmentación y reduce los topes

Ferrero detalló que el Gobierno nacional busca reemplazar el esquema actual de segmentación —las categorías N1, N2 y N3— por un modelo que divide a los usuarios únicamente entre “hogares con subsidios” y “hogares sin subsidios”. La medida implica además la fijación de topes de consumo base subsidiado: 300 kWh mensuales para verano e invierno, y 150 kWh para el resto del año.

Publicidad

El funcionario cuestionó que esos niveles hayan sido definidos tomando como referencia los ingresos y consumos del AMBA. “La Secretaría ha tomado como referencia los ingresos de las familias de CABA y AMBA. Los estudios del INDEC establecen claramente que los hogares de San Juan perciben menos en promedio que los de esas regiones”, afirmó. Y sostuvo que los límites fijados no reflejan la realidad provincial: “Entendemos que esos límites, pensados para la zona central del país, son absolutamente insuficientes para San Juan”.

Por qué San Juan requiere un tratamiento diferencial

En su exposición, Ferrero insistió en que las particularidades de la provincia hacen que su consumo eléctrico sea más alto que el del promedio nacional. “San Juan tiene una característica casi única: inviernos muy gélidos y veranos sofocantes. No hay otra provincia con esta dualidad climática”, señaló. A esto se suman las condiciones edilicias: “Nuestras construcciones están pensadas para resistir sismos, no para la eficiencia energética. El ladrillo y el hormigón no son materiales eficientes”, explicó.

Publicidad

La falta de gas natural es otro factor decisivo. Según el EPRE, más del 50% de los hogares sanjuaninos no tiene acceso a la red de gas, lo que obliga a usar electricidad para calefacción, cocina y agua caliente. Eso se traduce en consumos mucho más altos: “Un hogar de menores recursos en San Juan hoy tiene consumos de 550 a 600 kilovatios hora mensuales”, afirmó Ferrero, muy por encima del tope subsidiado que propone Nación.

El planteo de la provincia: duplicar topes y mantener beneficios

Frente a este escenario, el EPRE presentó observaciones formales a la Secretaría de Energía solicitando que los límites de consumo subsidiado se dupliquen para San Juan tanto en invierno como en verano, y también en las temporadas intermedias. Además, Ferrero indicó que la provincia pidió transformar en permanente la bonificación extraordinaria del 25% prevista para 2026, que según el esquema nacional sería decreciente con el tiempo. “No hemos ido a patalear, no hemos ido a quejarnos como un niño al que le quitaron un chupetín. Hemos ido con una propuesta técnicamente muy sólida”, sostuvo.

Publicidad

Ferrero fue categórico al describir lo que ocurriría si Nación no contempla las particularidades de San Juan. “Lo que veríamos sería un incremento sustantivo en las facturas porque la parte subsidiada sería más chica. Estamos tratando de evitar ese shock tarifario”, afirmó. Recordó que en la provincia, sin subsidios, cada kilovatio hora cuesta entre $200 y $210, por lo que consumos de 1.000 kWh mensuales —muy habituales en enero por el uso intensivo del aire acondicionado— pueden superar fácilmente los $200.000. Aún los hogares que sí conservan subsidios enfrentarían incrementos considerables: “Una vivienda de ingresos bajos va a estar pagando un 20% o un 30% más de la boleta si se mantiene este esquema”.

La red provincial está preparada, pero la nacional condiciona el suministro

Consultado sobre eventuales cortes de luz durante el verano, Ferrero destacó que la infraestructura local está en condiciones de atender la demanda: “La red eléctrica de San Juan es robusta y adaptada al abastecimiento”. Sin embargo, advirtió que el sistema eléctrico argentino es frágil y que cualquier falla a nivel nacional impacta de inmediato en todas las provincias. Recordó como ejemplo la falla de los inversores de Garabí: “Eso hizo que faltaran 3.000 megavatios en Argentina. El sistema eléctrico es muy complejo y la situación a nivel nacional es muy precaria”, señaló.

Un llamado a revisar el RASE y a mejorar los hábitos de consumo

Antes de finalizar, Ferrero recomendó a los usuarios verificar su inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), aunque aclaró que no es necesario reinscribirse si la condición ya figura en la factura. También dejó un mensaje claro sobre la necesidad de adoptar hábitos responsables: “La eficiencia energética ha dejado de ser una cuestión ecológica para transformarse en una cuestión financiera. No derrochar para ahorrar”.

La provincia aguarda ahora la respuesta oficial de la Secretaría de Energía, con la expectativa de que el esquema final contemple las particularidades de San Juan y no profundice desigualdades en el acceso a la energía.