Luego de varios días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron que fue encontrada Deolinda Marina Aguirre, la mujer de 48 años cuyo paradero era desconocido desde el pasado 5 de diciembre. La información fue confirmada por fuentes policiales, que habían iniciado un operativo con la colaboración de distintas áreas de seguridad provincial.

Aguirre, de tez blanca, contextura grande y 1,85 metros de altura, había sido vista por última vez vistiendo un pantalón de jeans azul y zapatillas negras. Entre sus características físicas, se destacaban su cara redonda y su cabello largo, lacio, de color castaño claro.

Publicidad

La desaparición había generado preocupación en su entorno y en la comunidad, dado que no se tenían pistas firmes sobre su ubicación. Finalmente, tras distintas tareas de rastrillaje y verificación de datos aportados por vecinos, personal policial logró dar con ella en las últimas horas.

Si bien no se difundieron detalles sobre el estado en que fue encontrada, las autoridades informaron que se activaron los protocolos correspondientes para garantizar su asistencia y resguardo. La Policía agradeció la colaboración ciudadana en la difusión de la búsqueda y recordó la importancia de realizar denuncias inmediatas ante cualquier desaparición o ausencia de paradero, para agilizar los operativos y maximizar las posibilidades de localización.

