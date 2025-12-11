El proyecto de la nueva Ley de Transporte que impulsa el Gobierno de San Juan ingresó a su etapa final de revisión y será incluido en el temario de la próxima sesión de la Cámara de Diputados. La norma, que será tratada en el recinto este jueves 11, contempla cambios clave respecto de la versión anterior, tras el análisis de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Obras.

Entre los puntos más destacados, la nueva versión establece un límite a la participación de las empresas en futuras licitaciones. Mientras que el proyecto previo fijaba un máximo del 15 por ciento de líneas por operador, el borrador actual reemplaza este criterio por un tope del 25 por ciento del parque automotor total.

Publicidad

Otro aspecto modificado es la ampliación o modificación de recorridos. El margen original del 30 por ciento se reduce a 25 por ciento, en línea con el nuevo límite para las empresas, buscando equilibrar la competencia y evitar la concentración de servicios en pocas manos.

Para los servicios no regulares, como taxis, remises, transporte escolar, transporte accesible y alternativas vinculadas a plataformas digitales, la propuesta establece un marco más estricto que el actual. Se incorpora la geolocalización obligatoria de todos los vehículos, un control documental reforzado, requisitos más exigentes para la inscripción en el Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.) y mayores exigencias operativas que antes no estaban contempladas.

Publicidad

Con estos cambios, el Gobierno busca modernizar y ordenar el sistema de transporte de la provincia, garantizando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en todos los servicios, tanto regulares como alternativos. El proyecto ahora quedó listo para su tratamiento en el recinto, donde los diputados definirán su aprobación definitiva.

