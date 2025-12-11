Un árbol de gran tamaño cayó esta madrugada sobre dos autos en el barrio porteño de Núñez en medio del fuerte temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires. El incidente ocurrió en el cruce de Manuela Pedraza y O’Higgins, a pocos metros del ingreso a la estación de trenes del barrio, donde las ráfagas de viento provocaron la caída del árbol cuyas raíces estaban dentro del predio ferroviario.

El tronco, de gran grosor y con una copa muy frondosa, cedió hacia un costado y cayó directamente sobre los vehículos estacionados sobre el cordón de la vereda. El más afectado fue un Peugeot gris, que quedó completamente cubierto por ramas y parte del tronco, mientras que un Chery QQ blanco sufrió daños menores por el impacto de las ramas.

Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad trabaja en el lugar para retirar la vegetación y liberar los autos. Los conductores de ambos vehículos se acercaron para evaluar los daños y tomar fotografías para iniciar los trámites de reparación.

Pese a la magnitud del árbol y el desplome, el episodio no afectó la circulación en la zona y no se registraron heridos. La situación se suma a otros incidentes menores que dejó el temporal en distintos puntos de la Ciudad.