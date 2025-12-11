Policiales > Peligro
Un árbol cayó en Núñez y aplasta dos autos durante el temporal
POR REDACCIÓN
Un árbol de gran tamaño cayó esta madrugada sobre dos autos en el barrio porteño de Núñez en medio del fuerte temporal que afectó a la Ciudad de Buenos Aires. El incidente ocurrió en el cruce de Manuela Pedraza y O’Higgins, a pocos metros del ingreso a la estación de trenes del barrio, donde las ráfagas de viento provocaron la caída del árbol cuyas raíces estaban dentro del predio ferroviario.
El tronco, de gran grosor y con una copa muy frondosa, cedió hacia un costado y cayó directamente sobre los vehículos estacionados sobre el cordón de la vereda. El más afectado fue un Peugeot gris, que quedó completamente cubierto por ramas y parte del tronco, mientras que un Chery QQ blanco sufrió daños menores por el impacto de las ramas.
Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad trabaja en el lugar para retirar la vegetación y liberar los autos. Los conductores de ambos vehículos se acercaron para evaluar los daños y tomar fotografías para iniciar los trámites de reparación.
Pese a la magnitud del árbol y el desplome, el episodio no afectó la circulación en la zona y no se registraron heridos. La situación se suma a otros incidentes menores que dejó el temporal en distintos puntos de la Ciudad.
