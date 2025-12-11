Federico Díaz Cano, el hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que cayó desde unos 20 metros antes del clásico frente a Estudiantes, despertó del coma y llevó tranquilidad a sus allegados al mostrar signos claros de recuperación. El hombre de 35 años se encuentra estable, sedado y bajo observación permanente en el hospital San Martín, donde permanece internado desde el incidente.

Según informó el diario El Día, Díaz Cano recuperó la consciencia y tuvo una reacción insólita al enterarse de que su equipo había perdido el clásico: “se enojó”, relataron familiares y amigos al medio. Aunque anecdótica, la reacción fue tomada como un indicio positivo de evolución neurológica tras la brutal caída que estuvo a punto de costarle la vida.

Publicidad

El hecho ocurrió cerca de la puerta 14 del estadio Juan Carmelo Zerillo, cuando faltaba una hora para el inicio del partido. Agentes policiales acudieron al lugar tras los pedidos de ayuda de otros hinchas y encontraron al hombre tendido en la vereda, detrás de la tribuna Centenario. Fue trasladado de urgencia con fracturas expuestas en miembros superiores, un traumatismo encéfalo-craneano grave y lesiones internas que obligaron a una intervención inmediata.

En las primeras horas, los médicos debieron operarlo, colocarle respirador y realizar transfusiones ante la magnitud de las heridas. Sin embargo, las últimas 12 horas mostraron un progreso alentador: ya no presenta pérdidas de sangre activas y las fracturas en sus brazos fueron intervenidas con éxito. Además, los estudios descartaron daños en pulmones y riñones, un dato clave para su evolución.

Publicidad

El pronóstico dependerá de los próximos días, en los que se evaluará su respuesta neurológica, posibles secuelas y el inicio de un proceso de rehabilitación. Federico es hijo de Mario Díaz Cano, reconocido hincha del Lobo y excoordinador de fútbol del club entre 2008 y 2010, cuya presencia fue constante desde el momento del accidente.