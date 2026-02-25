Con varios años de sequía encima, pero también con algunas fallas en la red de riego de la Ciudad Capital de San Juan que iban acentuándose en el tiempo, el arbolado público viene sufriendo un alto déficit hídrico que hasta estos días requiere de atención urgente.

Por ello, la Municipalidad de Capital, a través de la Subsecretaría de Servicios y Ambiente, comenzó a implementar una serie de acciones administrativas, obras de infraestructura, cálculos y proyecciones para recuperar el sistema de riego de los árboles en la zona comprendida por Avenida Libertador General San Martín, de este a oeste de la ciudad.

Publicidad

Al finalizar las obras de pavimentación de la principal arteria del circuito urbano, la mencionada repartición municipal restableció el sistema de riego de más de 1.500 árboles y que comprenden unos 5 kilómetros. La acción consistió en la habilitación de una tercera línea de toma de agua, que se suma a las dos que ya están funcionando por calles Salta y por Avenida Ignacio de la Roza. Esto, vino añadido de varias operaciones de limpieza y refacción en pasantes y acequias.

En comunicación con DIARIO HUARPE, el ingeniero Lisandro Cevinelli, a cargo de la Subsecretaría de Servicio y Ambiente de la Municipalidad de Capital, relató el cuadro de situación en que se encontraban los árboles de la avenida: “Me animo a decir que hace más de diez años estas tomas de agua no estaban funcionando regularmente bien. Después de una serie de análisis, decidimos trabajar en la infraestructura hídrica de la Capital, que estaba muy comprometida, porque no había inversión. Entonces, decidimos habilitarlas y realizar una limpieza profunda en el sistema”, indicó.

Publicidad



“Esta semana, activamos la toma de agua que nos la entrega la Dirección de Hidráulica. Va desde la Calle Santo Domingo, a pocas cuadras del Hospital Marcial Quiroga, hasta Santa María de oro, al límite con Santa Lucía. Iremos transportando el agua hasta las plazas Hipólito Yrigoyen, Plaza Trinidad y otras superficies cercanas con estas obras, que antes con las tomas anteriores no podían alcanzarse”, explicó el funcionario municipal.

Dependiendo del tramo de la avenida, habrá no solo agua para los árboles de boulevard, también para veredas y espacios verdes cercanos. “Estamos haciendo estas obras de reparación de pasantes y acequias desde diciembre del año pasado para facilitar la circulación del agua, porque el problema que había, es que estos pasajes estaban bloqueados por escombros, basura y tierra. Al igual que estaban rotas las losas de los encofrados, entonces complicaba mucho el riego del arbolado”, relató el ingeniero.

El área ambiental del municipio lleva un calculo aproximado que la zona comprendida que abarca el trazado de la Avenida Libertador, contiene entre 1.500 a 2.000 árboles de distintas especies, en su mayoría, moras, fresnos y plátanos, que éstos últimos demandan una cantidad considerable de litros de agua por día.

Publicidad

Igualmente, la subsecretaría tiene en cuenta también otros espacios y zonas de la ciudad que están en situación crítica. “Estamos tratando de llegar con agua hasta donde es posible. Hay muchos lugares periféricos que es difícil llegar al mismo tiempo. Para eso disponemos de camiones bomba para mantener los espacios verdes”, dijo Cevinelli.

“Hay puntos donde la infraestructura hidráulica está anulada hace mucho tiempo, con acequias abnegadas y sin impermeabilizar, donde se hace imposible llevar agua. Para eso, aprovechamos el caudal de agua de desagüe de las piletas de los club Obras Sanitarias, de El Palomar y de la Unión Vecinal 25 de Mayo, aguas del Lawn Tenis, cada dos o tres veces por semana que nos facilita reutilizarla para el riego de árboles”, agregó.

La salud de los árboles

El objetivo de la Municipalidad, es que estas tres tomas de agua estén activadas y funcionen durante todo el año. Y la intención es ir de a poco ampliándose a otras zonas lejos del microcentro.

Si bien la necesidad hídrica de cada especie varía drásticamente entre sí, la subsecretaría apuesta a plantar nuevos ejemplares que más se adapten al ambiente y requieran lo menos posible de agua, como el aguaribay o el algarrobo en algunas zonas de barrios.

El índice estimado a alcanzar en condiciones ideales, según el funcionario, serían que los árboles consuman aproximadamente unos 500 litros de agua por semana, esto se traduciría en 3 riegos profundos de 150 o 160 litros por día necesarios para que estén los ejemplares en forma saludable.

Pero más allá de los esfuerzos o medidas que se tomen desde el estado municipal, también el funcionario remarcó que la responsabilidad es compartida, dado que los frentistas o vecinos también tienen el deber de cuidar el arbolado urbano y la limpieza de las acequias y pasantes.

“El beneficio directo que brinda un árbol recae en el propietario o vecino. Pedimos que los cuiden, porque estamos todos viviendo en una ciudad desértica con escasez de agua, entonces, hay que tomar más conciencia del lugar en qué vivimos y cómo cuidarlo lo mejor posible”, comentó el ingeniero.

“Capital cuenta con más de 40 mil árboles y no es fácil llegar a todos lados”, expresó. Además, la intendenta Susana Laciar, en su cuenta oficial de Facebook instó a los contribuyentes a que “nos ayuden manteniendo limpias las acequias y no arrojando residuos. Y si en tu vereda no pasa el riego municipal, te pedimos que acompañes regando el árbol del frente de tu casa. Si el agua encuentra su camino y cada uno acompaña desde su vereda, nuestros árboles vuelven a respirar y la Ciudad recupera su fuerza”.