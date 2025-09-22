En las últimas horas de este lunes 22 de septiembre, miembros de la Iglesia Católica advirtieron sobre la creación de un perfil falso en Facebook que utiliza el nombre y las imágenes del arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano.

De acuerdo a lo informado en la cuenta oficial del Arzobispado, la cuenta está intentando sumar amigos en la red social con fines que todavía se desconocen. Ante esta situación, desde la institución emitieron un comunicado en el que solicitaron a la comunidad no aceptar solicitudes de amistad, no compartir información personal y denunciar la página en caso de recibir una invitación.

Publicidad

“Se ha detectado una página/perfil de Facebook con el nombre y fotos de monseñor Jorge Lozano, que no es real y no tiene relación alguna con dicha cuenta. Este perfil está intentando sumar amigos en redes sociales y se desconoce su verdadero fin. Por seguridad, no aceptar solicitudes ni brindar información personal. Si recibís invitación de esta página, denunciá el perfil. Cuidemos entre todos la seguridad en las redes”, expresaron en la advertencia oficial.

Desde la Iglesia recordaron además que, usadas de manera auténtica y responsable, las redes sociales son una herramienta valiosa para compartir buenas noticias y fortalecer la comunidad.