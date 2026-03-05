El Chalet Cantoni celebra el 8M con una noche de arte y música

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Chalet Cantoni Casa Cultural será escenario de "8M+", una jornada artística y cultural que se realizará el viernes 6 de marzo a partir de las 20:30 en los jardines del espacio. La propuesta busca generar un ámbito de encuentro, reflexión y celebración a través del arte, poniendo en valor el trabajo y la expresión de mujeres y diversidades en distintas disciplinas.

Un espacio de encuentro y celebración

El evento invita a compartir una experiencia cultural colectiva que destaca las producciones locales y concibe al arte como herramienta de identidad y transformación social. Organizada por el Chalet Cantoni Casa Cultural, institución dedicada a la promoción del arte y la cultura local, la actividad se enmarca dentro de una agenda de acciones que apuntan a fortalecer la participación comunitaria y el acceso libre a propuestas artísticas.

La jornada se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad contemporánea, utilizando el lenguaje artístico como vehículo de expresión y visibilización de las luchas y conquistas del movimiento de mujeres y diversidades.

La programación artística

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un atractivo line up que incluye propuestas escénicas y musicales de primer nivel. Una de las destacadas será "Renegada", una obra de danza teatro que conjuga movimiento y expresión escénica para abordar temáticas vinculadas a la identidad y la resistencia femenina.

Además, la artista Paula Dupont presentará su espectáculo musical "Adentro mío", una propuesta íntima y profunda que promete conectar con las emociones del público a través de canciones que exploran el universo interior de la mujer y sus vivencias.

El encuentro contará con food trucks y propuestas gastronómicas para acompañar la velada al aire libre, sumando un espacio distendido para compartir en comunidad. Los asistentes podrán disfrutar de una variedad de opciones culinarias mientras recorren la propuesta artística y cultural desplegada en los jardines del Chalet Cantoni.