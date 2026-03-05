San Juan se alista para una nueva cita con el deporte extremo. Mientras el calendario apunta al 29 de marzo para el IRONMAN 70.3, una historia de conexión transandina y superación personal comienza a robarse la atención de los locales: la sanjuanina Eliana Nievas será la guía integral del triatleta chileno Luis Gutiérrez Silva, quien padece ceguera total.

La dupla enfrentará junta las tres disciplinas (natación, ciclismo y pedestrismo), marcando un hito personal para ambos. "Voy a nadar, pedalear y correr con él. Lo más lindo es demostrar que las mujeres también podemos acompañar en toda la modalidad completa", relató Eliana.

Una vida transformada por el deporte

La historia de Luis es un testimonio de resiliencia. Excarabinero de Chile, perdió la visión en 2009 tras recibir un disparo en la cabeza durante un acto de servicio. Tras años oscuros marcados por el sedentarismo y las adicciones, el deporte apareció como su tabla de salvación. "El deporte me enseñó nuevamente a sonreír. Pasé de pesar 110 kilos a estar hoy en 65", cuenta Luis, quien ya tiene experiencia en competencias internacionales pero nunca había corrido un 70.3 completo con una guía mujer.

Para el atleta chileno, competir en San Juan tiene un sabor especial, ya que recuerda con cariño una maratón de postas que corrió en la provincia hace años. "Poder soltar el bastón y tomar la cuerda o subirme a la bici con mi guía es libertad, y lo disfruto", confesó entusiasmado por su regreso a tierras sanjuaninas.

"Ser los ojos de alguien"

Eliana, cuyo objetivo principal del año es el Ironman Full de noviembre, no dudó en cambiar su estructura de entrenamiento cuando surgió esta oportunidad a través de una amiga en común. La conexión entre ambos fue inmediata y puramente energética.

"Me emocionó su historia y cómo transformó su vida. Me siento una privilegiada de que él haya puesto su energía en mí. Literalmente voy a ser los ojos de una persona", explicó Nievas. La atleta local busca, además, enviar un mensaje de empoderamiento: demostrar que las mujeres tienen la capacidad física y mental para guiar a deportistas adaptados en las exigencias más extremas del triatlón mundial.

La cita será el próximo domingo 29 de marzo, cuando el sonido de la largada marque el inicio de un desafío donde los límites, una vez más, quedarán relegados ante la fuerza de voluntad y la solidaridad deportiva.