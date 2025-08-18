El drama coreano que conquistó Netflix en tan sólo días

En cuestión de horas desde su lanzamiento el 2 de agosto de 2025, la nueva serie surcoreana titulada "El sinuoso camino del derecho" se catapultó al primer puesto del ranking global de Netflix. Su irrupción en el top mundial no fue casual: este drama legal llegó con una propuesta narrativa intensa, personajes bien construidos y una mirada honesta, y a veces incómoda, sobre el ejercicio del derecho.

La historia sigue a Kang Hyo-min, una joven abogada que inicia su carrera profesional en un bufete de altísimo prestigio, donde los ideales no siempre encajan con la realidad. Interpretada por Jung Chae-yeon, Hyo-min enfrenta desafíos legales y personales bajo la estricta supervisión de Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado veterano tan brillante como exigente. Lejos de cualquier romance, la relación entre ambos está marcada por el aprendizaje, el conflicto y el crecimiento.

Una serie que conquista al público de Netflix

Con cada episodio, la serie sumerge al espectador en casos jurídicos complejos, explorando desde fraudes financieros hasta crímenes con implicancias políticas. Pero lo que realmente destaca es la profundidad con la que aborda las decisiones éticas detrás de cada caso. ¿Qué significa hacer lo correcto cuando la ley no ofrece respuestas suficientes? Esa es la pregunta que atraviesa toda la narrativa.

Más allá del suspenso legal, el núcleo de la serie es humano. "El sinuoso camino del derecho" muestra con crudeza el choque entre el idealismo de una joven profesional y el pragmatismo de un sistema que no siempre premia la integridad. La evolución de Hyo-min, guiada (y muchas veces desafiada) por Seok-hoon, construye una tensión que ha mantenido cautiva a la audiencia internacional.

Con apenas unos episodios disponibles, la serie ya es considerada uno de los mayores éxitos coreanos de Netflix. Su enfoque realista, lejos de los clichés románticos, y su capacidad para conectar con quienes han enfrentado dilemas éticos en su vida profesional, explican por qué "El sinuoso camino del derecho" no solo se ve, sino que también se debate.

Reparto de la serie que se sumó a Netflix

Lee Jin-uk.

Jung Chae-yeon.

Lee Hak-ju.

Jeon Hye-bin.

Kim Eui-sung.

Kim Yeo-jin.

Hong Seo-jun.

Yun Yu-sun.

Cho Seung-yean.

Lee Sang-yeob.