El drama oculto de Sergio Lapegüe: doble usurpación y amenazas

Sergio Lapegüe decidió hacer público el calvario familiar que ha enfrentado por años, revelando dos complejos casos de usurpación que afectan directamente a los bienes de su pareja, Bochi Todaro. El presentador se encuentra exhausto ante la falta de una resolución definitiva por parte de la Justicia.

Lapegüe, en el programa Lape Club Social, compartió detalles de la odisea que ha vivido, lamentando que la situación se repita. "Nunca lo quise contar, pero lo viví y lo estoy viviendo ahora también", confesó el conductor, al mismo tiempo que exhibió imágenes del estado de la propiedad deteriorada.

El primer conflicto se centró en una casa ubicada en Mar del Plata, propiedad de Bochi Todaro. Según explicó Lapegüe, este drama se extendió por 20 años de intentos fallidos para recuperar la posesión. El problema se originó cuando el suegro del conductor dejó a un hombre a cargo de la vivienda, y posteriormente no pudieron desalojarlo. Lapegüe incluso relató un incidente de violencia ocurrido al intentar dialogar: "Fui a la puerta y este tipo me sacó con un arma". Si bien lograron recuperar la vivienda gracias a la intervención judicial, Lapegüe mostró cómo la dejaron: "A la casa la pude recuperar con la Justicia, pero mirá cómo la dejaron".

Sin embargo, el drama de la usurpación no terminó allí. Lapegüe reveló que, simultáneamente, enfrenta otro conflicto en un negocio de su esposa. "Tengo en la carnicería, que es de mi mujer, un tipo que está atrincherado…El Juzgado N° 12 de Lomas de Zamora…", indicó. La situación en el local comercial se mantiene estancada, con el ocupante resistiéndose a ser desalojado y generando perjuicios económicos: "El tipo no se va, no paga la luz, se cuelga. Soy víctima de dos usurpaciones", denunció el conductor.