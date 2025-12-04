El Tribunal dictó una pena de 9 años de prisión para Agustín Osvaldo Peña Espejo, quien deberá cumplir su condena en el Penal de Chimbas, luego de ser hallado responsable de violar, amenazar y asaltar a una joven en Pocito.

El fallo se produjo tras un juicio abreviado donde el agresor aceptó su culpabilidad. Las autoridades confirmaron que las pruebas en su contra fueron contundentes. Por ello, Peña Espejo no tuvo otra alternativa que asumir su responsabilidad por violar a una joven a la que le robó la bicicleta tiempo atrás en Pocito. El juez Javier Figerola homologó el acuerdo por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, robo simple y amenazas simple.

El gravísimo hecho se perpetró en la mañana del 17 de mayo de 2025. La víctima se dirigía a su trabajo de cuidado de ancianos, circulando en su bicicleta, cuando fue abordada y atacada violentamente alrededor de las 08:00 horas. El ataque ocurrió en un sector desolado, específicamente en el callejón Los Sauces, en la zona de Médano de Oro.

Conforme al expediente judicial, Peña Espejo, quien caminaba por el lugar, se abalanzó sobre la mujer. Tras derribarla, fue obligada, bajo amenazas, a trasladarse a una zona oculta entre la vegetación. El sujeto la obligó a cometer actos de índole sexual y luego procedió a violarla sin utilizar protección.

Después de la agresión sexual, Peña Espejo revisó la mochila de la víctima, aunque no sustrajo dinero. Sin embargo, la intimidó hasta que ella le entregó su teléfono celular, amenazándola con buscarla y matarla si realizaba alguna denuncia. Acto seguido, el agresor huyó de la escena en la bicicleta de la víctima, abandonándola posteriormente en inmediaciones de calle 13 al este de Ruta 40, para continuar su escape a pie.

Ese mismo día, cerca de las 20:30 horas, Peña Espejo llegó a la casa de un tío en Pocito, donde rompió el chip del teléfono robado y se lo vendió a su familiar por setenta mil pesos. El sujeto fue atrapado a los días gracias a la investigación realizada por la UFI CAVIG. Además de las pruebas científicas recolectadas, la misma víctima hizo un reconocimiento y señaló directamente a su agresor, Agustín Peña Espejo.