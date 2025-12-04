Publicidad
La cita es este sábado, salvo por lluvia: todos los detalles de "La Casa Despierta de Noche"

La segunda edición de “La Casa Despierta de Noche”, el evento nocturno y gratuito de la Casa Natal de Sarmiento, está programada para este sábado 6 de diciembre. 

Por Federico Rodríguez

Hace 1 hora
La directora Lucía González anunció que es probable que se traslade al sábado 13, solo en caso de lluvias. FOTO: Gentileza

La Casa Natal de Sarmiento se prepara para revivir una de sus propuestas más exitosas: “La Casa Despierta de Noche”. La segunda edición de este evento, que invita a recorrer el museo nacional en horario nocturno, está programada para este sábado 6 de diciembre desde las 20 hasta las 0 horas, aunque su realización dependerá de las condiciones climáticas.

Según confirmó la directora del museo, Lucía González, existe un alto porcentaje de posibilidad de que la actividad deba ser reprogramada. "Dado que hay como un 90% de posibilidades de alerta meteorológica, lluvia, viento, etc., probablemente tengamos que trasladarlo al sábado inmediato posterior, que sería el 13, en el mismo horario", explicó González.

Una noche de actividades para toda la familia

El evento, de entrada libre y gratuita, está diseñado como un plan integral para todas las edades. "Tenemos actividades pensadas para toda la familia: niños, jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores. Actividades lúdicas, intelectuales, de estudio, de diversión", detalló la directora.

La velada combinará patrimonio, arte, música, ciencia y gastronomía en un recorrido que comenzará en el Carrascal y se extenderá hacia los fondos del museo. Al finalizar, se realizará un sorteo con premios para los asistentes.

A diferencia de muchas actividades culturales, este evento no requiere registración anticipada. "No, por ahora es nada más venir ese día. No hay que inscribirse previamente", aclaró González, quien además recordó el carácter público de la institución: "Casa Natal de Sarmiento es un museo nacional que se sostiene con los impuestos que los ciudadanos aportan. Entonces, lo único que hay que hacer es venir y disfrutar".

Cronograma de actividades

La programación incluye una amplia variedad de propuestas que se desarrollarán en simultáneo en diferentes espacios del museo:

Desde las 20:00 horas:

  • Feria de artesanos y emprendedores en el Carrascal

  • Estreno especial "Sarmiento y su Arte de Vivir" de Minerva SJ

Desde las 20:30 horas:

  • Presentación del Coro Beruti

  • Talleres de origami para niños

  • Juegos infantiles en el jardín sur

  • Lectura de cuentos

  • Taller de Tintas Ferrogálicas

  • Degustaciones de té y miel

  • "La huerta de doña Paula" con EcoClub San Juan

  • Consultas de árbol genealógico

  • Recorrido autoguiado por la Casa Histórica

Desde las 21:00 horas:

  • Lectura intervenida por los sentidos con Baja Visión San Juan

  • Observación astronómica con el Lic. Arturo Sánchez

Desde las 21:30 horas:

  • Taller "Entre Mares y Amores: los viajes de Sarmiento"

Desde las 23:00 horas:

  • "Habla el Monumento" - recorrido guiado

  • Cierre con sorteo y sorpresas

Una alternativa cultural para las noches de verano

El evento busca ofrecer una alternativa cultural frente a las altas temperaturas del verano, generando un espacio de encuentro en horarios más propicios para disfrutar de la historia y el patrimonio.

"Los esperamos a todos", concluyó la directora Lucía González, manteniendo abiertas ambas fechas posibles. Los organizadores recomiendan a los interesados estar atentos a los pronósticos meteorológicos y a las redes sociales del museo para confirmar la fecha definitiva de realización.

  • Evento: "La Casa Despierta de Noche" - Segunda Edición
  • Lugar: Casa Natal de Sarmiento, San Juan
  • Fecha tentativa: Sábado 6 de diciembre de 2025
  • Fecha alternativa: Sábado 13 de diciembre de 2025
  • Horario: 20:00 a 00:00 horas
  • Entrada: Libre y gratuita, sin inscripción previa
