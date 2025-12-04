La Casa Natal de Sarmiento se prepara para revivir una de sus propuestas más exitosas: “La Casa Despierta de Noche”. La segunda edición de este evento, que invita a recorrer el museo nacional en horario nocturno, está programada para este sábado 6 de diciembre desde las 20 hasta las 0 horas, aunque su realización dependerá de las condiciones climáticas.

Según confirmó la directora del museo, Lucía González, existe un alto porcentaje de posibilidad de que la actividad deba ser reprogramada. "Dado que hay como un 90% de posibilidades de alerta meteorológica, lluvia, viento, etc., probablemente tengamos que trasladarlo al sábado inmediato posterior, que sería el 13, en el mismo horario", explicó González.

Publicidad

Una noche de actividades para toda la familia

El evento, de entrada libre y gratuita, está diseñado como un plan integral para todas las edades. "Tenemos actividades pensadas para toda la familia: niños, jóvenes, no tan jóvenes, adultos mayores. Actividades lúdicas, intelectuales, de estudio, de diversión", detalló la directora.

La velada combinará patrimonio, arte, música, ciencia y gastronomía en un recorrido que comenzará en el Carrascal y se extenderá hacia los fondos del museo. Al finalizar, se realizará un sorteo con premios para los asistentes.

Publicidad

A diferencia de muchas actividades culturales, este evento no requiere registración anticipada. "No, por ahora es nada más venir ese día. No hay que inscribirse previamente", aclaró González, quien además recordó el carácter público de la institución: "Casa Natal de Sarmiento es un museo nacional que se sostiene con los impuestos que los ciudadanos aportan. Entonces, lo único que hay que hacer es venir y disfrutar".

Cronograma de actividades

La programación incluye una amplia variedad de propuestas que se desarrollarán en simultáneo en diferentes espacios del museo:

Publicidad

Desde las 20:00 horas:

Feria de artesanos y emprendedores en el Carrascal

Estreno especial "Sarmiento y su Arte de Vivir" de Minerva SJ

Desde las 20:30 horas:

Presentación del Coro Beruti

Talleres de origami para niños

Juegos infantiles en el jardín sur

Lectura de cuentos

Taller de Tintas Ferrogálicas

Degustaciones de té y miel

"La huerta de doña Paula" con EcoClub San Juan

Consultas de árbol genealógico

Recorrido autoguiado por la Casa Histórica

Desde las 21:00 horas:

Lectura intervenida por los sentidos con Baja Visión San Juan

Observación astronómica con el Lic. Arturo Sánchez

Desde las 21:30 horas:

Taller "Entre Mares y Amores: los viajes de Sarmiento"

Desde las 23:00 horas:

"Habla el Monumento" - recorrido guiado

Cierre con sorteo y sorpresas

Una alternativa cultural para las noches de verano

El evento busca ofrecer una alternativa cultural frente a las altas temperaturas del verano, generando un espacio de encuentro en horarios más propicios para disfrutar de la historia y el patrimonio.

"Los esperamos a todos", concluyó la directora Lucía González, manteniendo abiertas ambas fechas posibles. Los organizadores recomiendan a los interesados estar atentos a los pronósticos meteorológicos y a las redes sociales del museo para confirmar la fecha definitiva de realización.