Fede Bal más enamorado que nunca: el mensaje para Evelyn Botto

Evelyn Botto y Federico Bal volvieron al centro de la conversación pública tras volverse virales las imágenes de ambos a los besos y abrazos en el recital de Oasis. El vínculo, que comenzó como una salida al teatro, según una primicia de Yanina Latorre en SQP, ha sumado un nuevo y decisivo capítulo.

La locutora, quien suele evitar los rótulos, se refirió con mayor claridad a su relación en una charla con Ángel de Brito para el programa LAM. Botto no dudó en dar detalles, afirmando sin vueltas: "Estamos saliendo, un montón de hecho". La locutora se mostró distendida e incluso divertida al abordar el tema. Con ironía y dejando entrever que atraviesa un momento personal de fuerte intensidad, agregó: "Lo estoy rompiendo desde adentro, es fantástico el trabajo que estoy haciendo".

Horas después de esa entrevista televisiva, la integrante del streaming Tapados de laburo en OLGA compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que avivaron el debate sobre qué está ocurriendo entre la pareja. En la galería, Botto lució un look futurista inspirado en Úrsula, el personaje de La Sirenita que interpretó durante toda la temporada teatral. El estilismo audaz cosechó rápidamente cientos de comentarios.

Sin embargo, entre todos esos mensajes, hubo uno que no pasó inadvertido: el de Federico Bal. El actor eligió una única palabra, "Eyy", para hacerse presente en la publicación, un gesto que funcionó como una confirmación pública del acercamiento que ambos venían insinuando. Evelyn respondió sumando combustible a la conversación digital: contestó con un emoji de carita derretida. Este símbolo suele asociarse a la incomodidad tierna, la vergüenza o el sentirse expuesto ante una situación emocional potente.