El técnico argentino Javier Mascherano manifestó su entusiasmo por la posibilidad de que Inter Miami participe de la Copa Libertadores, lo que implicaría que clubes de la Major League Soccer (MLS) (incluido el equipo donde juega Lionel Messi) puedan competir en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Mascherano afirmó en conferencia de prensa que “poder participar de una Copa Libertadores sería algo genial”, aunque también aclaró que es una cuestión que excede su rol técnico y depende de los organizadores y de las autoridades futbolísticas.

La idea de que Inter Miami pueda jugar la Libertadores cobró fuerza tras declaraciones de Jorge Mas, uno de los propietarios del club, quien abrió el debate sobre la inclusión de equipos de la MLS en competiciones sudamericanas, algo que hasta ahora se consideraba poco probable. Mascherano recogió ese impulso y se mostró ilusionado, subrayando que sería una experiencia valiosa y prestigiosa para el club y para Messi, quien nunca ha jugado en ese certamen.

Publicidad

Sin embargo, el entrenador fue cauto y recordó que la participación en la Libertadores no depende de decisiones internas del club, sino de acuerdos entre las confederaciones futbolísticas y de la aceptación de Conmebol, por lo que no hay certezas concretas ni plazos definidos para que ese escenario se concrete.

La posibilidad genera gran expectativa entre los aficionados y expertos del fútbol, ya que ver a un club de la MLS competir en la Copa Libertadores (especialmente con figuras de la talla de Messi) sería un hecho histórico en la región y podría marcar un precedente para futuras ediciones del torneo continental.

Publicidad

Mascherano también destacó que, más allá de ese sueño continental, los objetivos deportivos de Inter Miami incluyen competir con ambición en todas las competencias en las que participa, fortaleciendo al equipo y aprovechando al máximo los talentos con los que cuenta.