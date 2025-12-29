El escándalo de Milett Figueroa: "Se puso a llorar como loca"

Mimí Alvarado, pareja de El Tirri y allegada a la familia de Marcelo Tinelli, decidió romper el silencio en el programa "La mañana con Moria" para explicar el origen de su enemistad con Milett Figueroa. El conflicto, que tuvo su punto más alto durante el certamen Cantando en 2024, se gestó originalmente durante las grabaciones de la primera temporada del reality Los Tinelli.

Según Alvarado, el detonante fue una comparación estética que no fue bien recibida por la modelo peruana: "Durante la primera temporada del reality Los Tinelli, grabamos muchas escenas. Ahí la conocí, hacía poco que estaba de novia con Marcelo. La cosa es que hicimos varias escenas y en una le pregunto qué actriz le gustaba, porque la veía parecida a Julia Roberts. Ella me dijo que no le gustaban las comparaciones y se enojó".

La tensión escaló tras un incidente en un viñedo donde Mimí asegura que fue víctima de una manipulación mediática por parte de Figueroa: "Luego del corte, estábamos en un viñedo y me caigo, ella se ríe y me dice que me ama pero poco después, cuando prenden la cámara, se pone a llorar como loca para decirle a Marcelo que yo la habia comparado y qué se yo. Me hizo quedar como el cu...". Esta situación provocó que las hijas del conductor se pusieran del lado de Alvarado.

Al respecto, Mimí señaló la diferencia de este vínculo con los que mantuvo con parejas anteriores de Marcelo: "Las chicas se pusieron de mi lado porque no les gustó. Se dieron cuenta que me quería hacer quedar mal con ellos. En 18 años que tengo de veraneo con Marcelo, jamás me pasó algo así. Con ninguna de las ex de Marcelo y con ella, que llevaba poco tiempo, ya se generaban problemas".

Finalmente, Alvarado sugirió que Figueroa aprovechó su rol como jurado en el Cantando para tomar represalias: "Me hizo la vida imposible". A pesar de los duros cruces, Mimí afirmó que respeta la relación de Tinelli: "Siento que es la persona que hoy le hace bien".