El Gobierno de Mendoza aprobó un acuerdo de indemnización con una efectiva policial cuyo vehículo resultó dañado dentro del Ecoparque durante una jornada de viento zonda. El hecho ocurrió mientras la agente cumplía servicio extraordinario en el predio y había dejado su automóvil particular estacionado en la zona este del lugar.

El Decreto N° 2.053, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo y aprueba el acuerdo alcanzado entre la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la agente Silvia Paredes, integrante de la Policía de Mendoza.

Según detalla el documento, el episodio ocurrió el 21 de agosto pasado, entre las 14 y las 14:20, durante una contingencia climática severa. En ese momento, una rama de grandes dimensiones se desprendió de un árbol y cayó sobre el Volkswagen Fox de la agente, que se encontraba estacionado en el sector externo del predio.

El impacto provocó daños en la pintura del techo y el capot, además de afectar el paragolpe delantero izquierdo del vehículo. Tras el siniestro, Paredes presentó un reclamo formal solicitando la reparación de los perjuicios sufridos mientras cumplía funciones.

Luego de la intervención de la Asesoría de Gobierno, la Fiscalía de Estado y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Ambiente, el Ejecutivo provincial resolvió otorgarle una indemnización económica destinada a cubrir los daños materiales ocasionados.

El acuerdo, de carácter transaccional, fue considerado procedente por los organismos de control y avalado oficialmente a través del decreto, que establece el cierre definitivo del reclamo administrativo iniciado por la agente.

Con esta medida, el Gobierno de Mendoza buscó dar respuesta al planteo de una trabajadora estatal que sufrió perjuicios mientras desarrollaba tareas en un contexto de emergencia climática, marcando un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a este tipo de situaciones.