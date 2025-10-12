Cultura y Espectáculos > Glamour
El impactante nuevo look de Mauro Icardi y la China Suárez en el otoño turco
POR REDACCIÓN
Desde hace meses que Mauro Icardi y la China Suárez se están reacomodando "entre lujos, rutina familiar y nuevos proyectos" en las exóticas tierras turcas. El futbolista sigue enfocado como figura del Galatasaray, mientras la actriz se dedica a ordenar la vida de sus tres hijos y apuesta a una historia de amor que no pasa inadvertida.
Esta semana, la pareja encendió un capítulo aparte en redes sociales con una producción de fotos que mezcló glamour, impronta dark y mucha complicidad otoñal, a orillas del Bósforo. La llegada del otoño turco y el cambio de estación encontraron a Icardi y Suárez listos para marcar tendencia con un look oscuro e imponente. El deportista compartió un álbum con las postales, acompañado por la frase: "Un domingo en el Bósforo".
En las imágenes, la atmósfera otoñal se potencia con el fondo inconfundible del río y un cielo plomizo.
La China Suárez apostó a la sofisticación y el misterio. Ella eligió un tapado oversized de cuero negro con mangas anchas y textura marcada, además de un suéter negro de cuello alto. Completó su estilo con el cabello suelto con leves ondas naturales y lentes oscuros, que aportaron ese toque de diva moderna.
Mauro Icardi acompañó el mood con un pullover negro básico, manteniendo un look casual y minimalista, y el sello distintivo de su corte rubio.
La sesión de fotos incluyó postales de la pareja posando al aire libre y otras en el interior de un lujoso auto. Allí, la China repitió los anteojos y la campera de cuero, consolidando su guiño urbano y elegante. El techo panorámico del auto dejaba entrar luz gris, acentuando el contraste entre los estilos y sintetizando una complicidad de pareja. El foco de las fotos está en la actitud y en el aire de pareja poderosa y global que proyectan desde Estambul.
A pesar de la vanguardia que buscan proyectar, las imágenes provocaron un fuerte debate en las redes sociales del futbolista. La comunidad de seguidores osciló entre la crítica, el elogio y las ironías.
Se multiplicaron los mensajes que ponían en duda la autenticidad de la pareja, incluyendo comentarios como: "Son tan poco genuinos ambos", "A la China se le está yendo su cara de felicidad", "El color de la ropa va con la infelicidad de ambos" y "Desbordan de felicidad, pasa que las expresiones faciales no lo perciben aún".
Pese a las críticas, Icardi y Suárez continúan disfrutando su historia en Turquía, siendo, en términos de moda y actualidad, dos referentes indiscutidos del otoño turco.
