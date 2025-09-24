Política > Portal
El portal público dónde podés verificar afiliaciones políticas
Por Marcos Ponce
El fiscal Ignacio Achem advirtió gracias al informe de DIARIO HUARPE que figuraba con una afiliación activa a un partido político y por ello asistió a la Justicia Federal para que corregirlo, ya que afirmó que fue de manera involuntaria. Ante esta situación, se abrió el interrogante sobre cuántos ciudadanos de San Juan están en la misma situación.
Para verificarlo existe un portal de acceso público que con algunos datos, como el DNI y el género, se accede a la información de sí se está afiliado a un partido político o no.
Aseguran que no hay penitenciarios implicados en la causa por drogas que salpica al penal de Chimbas
El presidente Javier Milei defendió en la Asamblea General de Naciones Unidas las políticas de su Gobierno, criticó la burocracia del organismo internacional y reiteró el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Además, exigió la liberación del argentino Nahuel Gallo en Venezuela y de los rehenes en Gaza.