El fiscal Ignacio Achem advirtió gracias al informe de DIARIO HUARPE que figuraba con una afiliación activa a un partido político y por ello asistió a la Justicia Federal para que corregirlo, ya que afirmó que fue de manera involuntaria. Ante esta situación, se abrió el interrogante sobre cuántos ciudadanos de San Juan están en la misma situación.

Para verificarlo existe un portal de acceso público que con algunos datos, como el DNI y el género, se accede a la información de sí se está afiliado a un partido político o no.

Aquí el link para ingresar