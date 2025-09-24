El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron hallados en Florencio Varela junto a una camioneta calcinada. El mandatario provincial señaló que la investigación apunta a una venganza narco y advirtió sobre la magnitud de la violencia de género vinculada a estas organizaciones.

A través de sus redes sociales, Kicillof compartió un mensaje en el que remarcó que las pesquisas judiciales avanzan y que, según el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el ataque habría sido ejecutado por una estructura criminal internacional con base en la Ciudad de Buenos Aires. De esa manera, el gobernador responsabilizó al gobierno porteño que encabeza Jorge Macri por la presencia de estas redes en su jurisdicción.

El dirigente provincial sostuvo que, "el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones” y que, además de vincularse en distintos territorios, reproduce todas las formas de violencia machista. En ese sentido, pidió abordar los crímenes con seriedad y subrayó que la coordinación entre poderes e instituciones será clave para esclarecer lo ocurrido.

Para cerrar su declaración, Kicillof convocó a un acuerdo nacional con el fin de reforzar la lucha contra las drogas: “Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario, se fortalece y se vuelve impune”, expresó. Con ese llamado, dejó abierta la posibilidad de dialogar con el presidente Javier Milei en busca de acciones conjuntas.

