Este próximo jueves 25 de septiembre, los cuatro detenidos por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela serán indagados por el fiscal Gastón Dupláa, titular de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza, por el delito de homicidio agravado. Los acusados son Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, los tres últimos argentinos.

Por el momento, no se confirmó si los acusados serán imputados como coautores o partícipes necesarios. Los agravantes, que podrían incluir premeditación, alevosía y violencia de género, aún se están determinando. En caso de ser condenados por coautoría, podrían recibir prisión perpetua. Ibarra y Parra fueron detenidos en la vivienda de Villa Vaettone donde se habría cometido el crimen, mientras que Villanueva Silva y González Guerrero fueron hallados en un hotel alojamiento cercano.

El triple crimen se caracterizó por la extrema violencia. Lara Gutiérrez, de 15 años, presentó amputación de cinco dedos, quemaduras y cortes en el cuello que provocaron la muerte. Brenda del Castillo sufrió fractura de cráneo, heridas punzocortantes y un corte abdominal post-mortem. Morena Verdi presentó luxación cervical y golpes en el rostro.

Mientras tanto, las familias de las víctimas organizan colectas en redes sociales para afrontar los velatorios.

El misterio más grande recae sobre Villanueva Silva. A pesar de los vínculos de la causa con la Villa 1-11-14 y el submundo narco, su identidad y antecedentes en registros judiciales y policiales son prácticamente inexistentes. La PROCUNAR y el fiscal Dupláa investigan actualmente sus posibles nexos y conexiones en el mundo del narcotráfico.

Tras la indagatoria, Dupláa podría derivar la causa a la UFI de Homicidios de La Matanza para continuar con la investigación.