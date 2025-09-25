Policiales > Investigación
Triple femicidio en Varela: el Fiscal indagarán a los cuatro detenidos
POR REDACCIÓN
Este próximo jueves 25 de septiembre, los cuatro detenidos por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela serán indagados por el fiscal Gastón Dupláa, titular de la UFI N°2 descentralizada de La Matanza, por el delito de homicidio agravado. Los acusados son Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Iara Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, los tres últimos argentinos.
Por el momento, no se confirmó si los acusados serán imputados como coautores o partícipes necesarios. Los agravantes, que podrían incluir premeditación, alevosía y violencia de género, aún se están determinando. En caso de ser condenados por coautoría, podrían recibir prisión perpetua. Ibarra y Parra fueron detenidos en la vivienda de Villa Vaettone donde se habría cometido el crimen, mientras que Villanueva Silva y González Guerrero fueron hallados en un hotel alojamiento cercano.
El triple crimen se caracterizó por la extrema violencia. Lara Gutiérrez, de 15 años, presentó amputación de cinco dedos, quemaduras y cortes en el cuello que provocaron la muerte. Brenda del Castillo sufrió fractura de cráneo, heridas punzocortantes y un corte abdominal post-mortem. Morena Verdi presentó luxación cervical y golpes en el rostro.
Mientras tanto, las familias de las víctimas organizan colectas en redes sociales para afrontar los velatorios.
El misterio más grande recae sobre Villanueva Silva. A pesar de los vínculos de la causa con la Villa 1-11-14 y el submundo narco, su identidad y antecedentes en registros judiciales y policiales son prácticamente inexistentes. La PROCUNAR y el fiscal Dupláa investigan actualmente sus posibles nexos y conexiones en el mundo del narcotráfico.
Tras la indagatoria, Dupláa podría derivar la causa a la UFI de Homicidios de La Matanza para continuar con la investigación.
