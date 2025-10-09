La carrera de Luisana Lopilato comenzó a florecer a temprana edad, primero con su participación en "Chiquititas" y luego en el fenómeno adolescente "Rebelde Way", proyectos que la catapultaron al estrellato. Durante esos años, aún siendo menor de edad, sus padres se encargaron de administrar el dinero que ganaba.

En una reciente entrevista con el medio español El País, la actriz rememoró esa etapa y el rol fundamental de su familia. "Creo que tuve la suerte de que siempre me acompañó mi mamá y mi papá, mi familia. Yo ya estaba en los canales de televisión cuando tenía ocho años y siempre me gustó hacerlo. Lo disfrutaba y mis papás lo veían y me acompañaban", dijo.

Aunque no manejaba directamente sus finanzas, sus padres se aseguraban de mantenerla informada sobre lo que sucedía con sus ingresos. "Cuando yo ganaba plata me decían, ‘Mirá, ganaste esto, ¿te querés comprar esta ropa?, ¿qué querés hacer?’", recordó la estrella.

Fue en ese contexto que sacó a la luz el gesto más conmovedor y visionario que sus padres tuvieron con ella al recibir su primera remuneración significativa. La decisión de sus padres, sin embargo, generó una reacción totalmente inesperada en la adolescente.

"Con mi primer sueldo grande mi mamá y papá me compraron una casa, y yo me acuerdo que tenía 13 años y me puse a llorar, les dije ‘yo no quiero una casa’", reveló la modelo y actriz, sorprendiendo por su inusual respuesta ante un obsequio de tal magnitud.

La reacción de la joven se debía a que, a su corta edad, tenía otras prioridades. Sin embargo, con el paso de los años, su perspectiva cambió radicalmente. "Después, cuando tuve 18 años me puse tan feliz de que hicieron eso por mí", concluyó, reconociendo el gran acierto de sus padres.

Esta anécdota subraya la importancia de la guía familiar en el crecimiento de las estrellas infantiles, asegurando que el éxito temprano no se tradujera en gastos superfluos, sino en una inversión a largo plazo que le brindó una sólida base para su futuro.