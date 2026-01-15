El problema de salud de Nazarena Vélez cuando se enteró del noviazgo de su hijo y una ex GH

El Chino Agostini y la Tana, exintegrante de Gran Hermano, confirmaron su relación amorosa a través de una transmisión en las redes sociales,. El anuncio, que captó la atención por ser imprevisto, destacó también por la diferencia de edad entre ambos, ya que ella es nueve años mayor que el hijo de la actriz. Nazarena Vélez se enteró de la noticia mientras realizaba una función teatral y admitió su asombro inicial.

Durante su participación en el ciclo Bondi, Vélez reveló su impacto físico ante la confirmación: "Un poquito me bajó la presión porque me mandaban las fotos y videos del vivo, del beso".

La productora comentó que hablaba con frecuencia con su hijo sobre sus planes en Carlos Paz, pero él nunca le adelantó detalles de este noviazgo. Asimismo, lanzó una advertencia sobre el carácter de su hija mayor: "Barbie es brava como cuñada".

Tras la sorpresa, la actriz logró dialogar con el joven y obtener referencias de su nueva pareja. Sobre ese momento, Nazarena relató: "Después hablé con él, se reía todo el tiempo. Lo que me dejó tranquila es que me explotó el teléfono con toda la data de ella y me dicen que es una buena mina". A esta calma se sumó la opinión de Ángel de Brito, quien señaló que la joven no registra escándalos relevantes más allá de su paso por el reality show.