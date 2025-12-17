El riesgo país volvió a bajar este miércoles 17 de diciembre y se ubicó en 555 puntos básicos, el menor nivel registrado en más de siete años. Para encontrar un valor similar hay que remontarse al 31 de julio de 2018, cuando el indicador había cerrado en 556 unidades.

El índice que elabora el banco JP Morgan retrocedió por segundo día consecutivo, impulsado por la reacción positiva del mercado a los recientes anuncios del Banco Central sobre la nueva modalidad de ajuste de las bandas cambiarias y el programa de compra de reservas.

La baja fue celebrada por funcionarios del equipo económico. “Damas y caballeros, estamos en los menores niveles de riesgo país desde agosto de 2018”, destacó Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, a través de su cuenta en la red social X.

La mejora del indicador coincidió con una nueva suba de los bonos soberanos en dólares, que este miércoles registraron alzas superiores al 1%. No obstante, desde el mercado advirtieron que aún persisten desafíos relevantes. “Todos los bonos bajo ley extranjera ofrecen rendimientos de un dígito, con el riesgo país en la zona de 550 puntos, el mínimo de la gestión Milei. A pesar del optimismo, resta definir cómo se afrontarán los próximos vencimientos de enero”, señaló Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que el Gobierno evalúa distintas alternativas para cumplir con los compromisos financieros de corto plazo. Entre las opciones mencionó la utilización de swaps con China y Estados Unidos, préstamos bancarios y operaciones en el mercado de capitales.

En relación a este último punto, la baja del riesgo país representa una señal clave, ya que acerca al Gobierno a la posibilidad de volver a emitir deuda en el mercado internacional. Desde el oficialismo sostienen que el acceso al financiamiento externo permitiría que el Banco Central acumule las reservas adquiridas, en lugar de destinarlas al pago de vencimientos.

Analistas financieros estiman que si el indicador de JP Morgan desciende hasta la zona de los 450 puntos, la Argentina podría volver a colocar bonos en el mercado externo a tasas inferiores al 10%. Para avanzar en ese camino, no obstante, el ministro Caputo deberá contar con la aprobación del Congreso.