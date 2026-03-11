El Senado de la Nación convocó a una sesión para el próximo 18 de marzo, en la que podrían comenzar a tratarse los pliegos de candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el Poder Judicial. La decisión se tomó en una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

El oficialismo aguarda que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, envíe al Congreso los pliegos con los nombres de los postulantes para distintos cargos judiciales. Una vez que ingresen al Senado, deberán ser analizados en la Comisión de Acuerdos, instancia previa a su tratamiento en el recinto.

El Gobierno nacional anticipó que impulsará el envío de una gran cantidad de postulaciones para cubrir cargos vacantes en tribunales federales y nacionales. Según datos oficiales, el sistema judicial arrastra un elevado número de puestos sin cubrir, lo que genera sobrecarga de trabajo y demoras en el funcionamiento de los juzgados.

El procedimiento establece que el Poder Ejecutivo elige a los candidatos a partir de ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. Luego envía los pliegos al Senado, donde se realizan audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos y posteriormente se vota su aprobación o rechazo en el recinto.

La convocatoria a sesión forma parte del inicio de la actividad parlamentaria tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En ese contexto, el oficialismo busca avanzar con una de sus prioridades: reducir la cantidad de vacantes judiciales y normalizar el funcionamiento de tribunales en todo el país.