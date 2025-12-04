Rosalía confirmó dos shows en Buenos Aires para agosto de 2026: fechas, lugar y cómo comprar entradas

Tras una visita relámpago que encendió las redes sociales, Rosalía confirmó oficialmente su regreso a la Argentina. La cantante española, uno de los fenómenos globales más influyentes de la música actual, ofrecerá dos funciones en el Movistar Arena porteño los días 1 y 2 de agosto de 2026, como parte de su ambiciosa gira mundial "Lux Tour 2026".

Los detalles de la función en Buenos Aires

Los conciertos, producidos por DF Entertainment, tendrán lugar en el recinto ubicado en el barrio de Villa Crespo. La venta de entradas se realizará exclusivamente a través del sitio oficial www.movistararena.com.ar.

El cronograma de venta es el siguiente:

Preventa exclusiva para clientes Santander: Miércoles 10 de diciembre, de 10:00 a 16:00 horas.

Venta general: Jueves 11 de diciembre, desde las 10:00 horas.

Los titulares de tarjetas Santander podrán acceder a 6 cuotas sin interés en ambas instancias de compra. Las autoridades recomiendan adquirir las entradas únicamente por los canales oficiales para evitar fraudes.

"Lux Tour 2026": la gira más extensa de su carrera

La presentación en Buenos Aires forma parte de una gira monumental que la llevará por 17 países con un total de 42 shows en arenas de todo el mundo, consolidándose como la tournée más extensa de su carrera como artista principal.

El "Lux Tour" servirá para presentar en vivo su último álbum, "Lux", una obra conceptual que la artista describe como un giro hacia lo sinfónico y lo místico. El disco, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de Björk y Estrella Morente, entre otros, presenta 18 canciones interpretadas en 14 idiomas.

Desde su lanzamiento, "Lux" logró un hito histórico al debutar en el número 1 del Global Top Albums Chart de Spotify, convirtiéndose en el segundo álbum de la artista en alcanzar la cima mundial y en el de mayor estreno para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Una conexión especial con la ciudad

El anuncio llega poco después de una intensa visita de la artista a Buenos Aires, donde profundizó su vínculo con la cultura local. Durante su estadía, Rosalía grabó una charla con la escritora Mariana Enríquez, asistió a una sesión de jazz en el bar Cindy Cat, visitó la Bombonera acompañada del rapero Trueno, y se fotografió con Charly García.

Un momento icónico de su visita fue cuando subió al Obelisco y, contemplando el cielo porteño, declaró: "Es el cielo más hermoso que he visto en mi vida", una frase que resonó entre sus fans y que hace referencia a su canción "Reliquia", donde canta "El cielo nació en Buenos Aires".

Los shows de agosto de 2026 marcarán el retorno de Rosalía a los escenarios argentinos después de su última presentación en el país, que tuvo lugar en el festival Lollapalooza.

Cartel del "Lux Tour 2026" – Algunas fechas clave: