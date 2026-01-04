Desde su lanzamiento el 1° de enero de 2026, la miniserie argentina "El tiempo de las moscas" se ha consolidado como el contenido más visto de Netflix, logrando superar incluso las cifras de audiencia de "Stranger Things".

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, esta propuesta de drama y crimen se basa en la interconexión de dos novelas de Claudia Piñeiro: Tuya (2005) y El tiempo de las moscas (2022). La trama, escrita por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, se sumerge en temas como la resiliencia femenina, la culpa, la amistad y el desafío de preservar la libertad tras el encarcelamiento.

La historia sigue a Inés Lamas (Carla Peterson) y Mariana "La Manca" Suárez (Nancy Dupláa), quienes entablaron un vínculo en prisión. Tras recuperar su libertad, ambas intentan reinsertarse en la sociedad gestionando una empresa de fumigación. Sin embargo, su rutina cambia drásticamente cuando aceptan un encargo que resulta ser una trampa; ante la sospecha de haber sido engañadas, las protagonistas se convierten en investigadoras improvisadas para desentrañar una red de mentiras y peligros bajo una narrativa que equilibra el suspenso con el humor.

Bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, la serie presenta un elenco de figuras destacadas que incluye a Valeria Lois como Susana Bonar. El reparto se completa con las actuaciones de Osqui Guzmán (Rody), Jimena Anganuzzi (Trinidad "Trini"), Diego Velázquez (Ricardo "Ricky" Donato), Carlos Belloso (Dr. Ortiz) y Julia Dorto (Laura "Lali" Pereyra), además de contar con una participación especial de Diego Cremonesi.