Comienza el torneo de hockey sobre patines “Cecilio Velázquez 2026” con presencia internacional

El hockey sobre patines vuelve a latir fuerte en San Juan. Con la organización del anfitrión Club Atlético Social San Juan y la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Patín, desde este martes 24 de febrero y hasta el domingo 1 de marzo se disputará una nueva edición del mítico torneo de verano “Cecilio Velázquez 2026”.

La actividad se concentrará íntegramente en las flamantes instalaciones del club ubicado en calles Perú y Chile, en el interior del barrio Villa América, escenario que se vestirá de gala para recibir a equipos protagonistas del ámbito local e internacional.

Publicidad

El certamen contará con seis instituciones confirmadas: el propio Social San Juan, Olimpia Patín Club, Club Atlético Argentino, Concepción Patín Club, Club Atlético Unión e Independiente La Florida, la única delegación extranjera que le dará marco internacional a la competencia.

El formato prevé dos zonas en las que se enfrentarán todos contra todos. Los dos mejores de cada grupo accederán a las semifinales y los ganadores disputarán la gran final el domingo, en lo que promete ser una definición a estadio colmado. Este lunes se realizará el sorteo del fixture que ordenará el camino de cada equipo rumbo al título.

Publicidad

Hablar del torneo “Cecilio Velázquez” es hablar de una familia marcada a fuego en la historia del hockey sobre patines sanjuanino. El apellido Velázquez remite inevitablemente a Francisco “Pancho” Velázquez y a sus hijos, Francisco “Panchito” y Mariano, reconocidos jugadores que dejaron su huella dentro de la pista y también defendieron la camiseta del Club Atlético San Martín.

La pasión por el deporte tuvo raíces profundas en Francisco Cecilio Velázquez Loza, padre de Pancho, quien sin haber sido jugador trabajó intensamente como dirigente y presidente de federaciones e instituciones deportivas de la provincia. Su legado institucional y humano es el que hoy le da nombre a un torneo que cada verano convoca tradición, talento y memoria.