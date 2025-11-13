En qué invertirá Capital los $2.174 millones del Fodere

El Gobierno de San Juan destina $17.119.856.207 millones de pesos a los municipios de la provincia para la ejecución de obras, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FO.DE.RE). Este monto representa un incremento del 289% respecto al año 2024, cuando se distribuyeron $4.389.322.316, marcando un fuerte impulso a la inversión pública local.

Al departamento Capital, que comanda Susana Laciar, le tocó en esta oportunidad $2.174.221.738, los cuales serán destinados para: rehabilitación Plaza Salvador María del Carril (Plaza Desamparados), Plaza Gertrudis Funes, y Boulevard Avda. Córdoba, entre otros.