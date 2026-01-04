Entre risas y reproches, Zaira Nara recibió a Bauleti en su streaming

El estudio de DGO Stream en Uruguay se convirtió en el escenario del esperado cara a cara entre Zaira Nara y Santiago Bauleti. La conductora inició el programa con una calurosa bienvenida: “Llegó el gran invitado que estábamos esperando. Teníamos miedo de que nos falle, pero le voy a dar un muy pero muy fuerte aplauso a ‘Baulo’ que se hizo presente y cumplió con su palabra”. La complicidad entre ambos reavivó los rumores de romance que circularon el año pasado debido a sus constantes intercambios en redes sociales.

La charla subió de tono cuando Zaira lanzó el primer reclamo: “No me contestaste más”. Bauleti, con rapidez, respondió: “La realidad es que estaba buscando una excusa para escribirte”. Ante la mención de un mensaje pendiente desde el lunes anterior, la modelo justificó su silencio con un sugerente “Pasaron cosas”. Esta frase cobra sentido tras conocerse su reciente vínculo con el millonario Robert Strom, con quien fue vista besándose en los últimos días del 2025.

Durante el vivo, Nara no ocultó su ironía sobre las amistades del streamer: “Él siempre dice que está rodeado de amigos y yo siempre lo veo rodeado de amigas”, cuestionando luego: “¿Por qué los tuyos son amigos y los míos no?”. El misterio sobre un ostentoso ramo de flores también salió a la luz. “Baulo me regaló las flores más lindas y más caras y eso que he salido con parejas pudientes. Para mí fue un montón”, confesó la conductora, a lo que él replicó con humor: “No te das cuenta lo que es mi cuenta...”.

Incluso Wanda Nara participó indirectamente en el juego mediático con un mensaje previo: “Si blanquean, ya lo autorizo a venir al asado del domingo familiar”. Sin embargo, Zaira aclaró que sus prioridades familiares estaban en otra parte: “Primero tenemos la comunión el sábado”, en referencia al evento de su hija Malaika junto a Jakob Von Plessen. Finalmente, para cerrar el encuentro, la modelo propuso un desafío directo para medir su compatibilidad: “Vamos a ver si funcionaría o no algo entre nosotros”.