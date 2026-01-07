Escándalo en Punta del Este: Demichelis y su novia a los gritos

Martín Demichelis protagonizó un momento de alta tensión este martes 6 de enero de 2026 en Punta del Este. El exentrenador de River se encuentra en Uruguay recibiendo el año junto a Bastian, Lola y Emma, los hijos fruto de su relación con Evangelina Anderson. Sin embargo, la estadía familiar se vio empañada por una acalorada discusión con Micaela, señalada como su nueva pareja.

Publicidad

Según las imágenes difundidas por Puro Show, el conflicto se desató dentro de un automóvil estacionado en un parador exclusivo de José Ignacio. La joven salió de la playa y se ubicó al volante; instantes después, Demichelis apareció visiblemente molesto, se subió como acompañante y comenzó un intercambio marcado por la vehemencia, los gritos y gestos de enojo. La situación escaló hasta que ella terminó llorando.

Al percatarse de que había cámaras y fotógrafos en el lugar, Demichelis intentó calmar la situación bajando del vehículo para darle un beso forzado a la joven. La magnitud de la pelea fue tal que el personal de seguridad del parador debió intervenir para constatar lo que sucedía.

Publicidad

El desenlace del episodio mostró a Micaela retirándose del lugar a bordo del auto, mientras que el técnico permaneció en el parador con "cara de pocos amigos" y evitando el contacto visual con los curiosos. Sobre este escándalo, el periodista Matías Vázquez detalló que "ninguno de los dos quiso hacer declaraciones", mientras que Evangelina Anderson "optó por no sumar leña al fuego" y evitó pronunciarse al respecto.