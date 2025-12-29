Elegir la planta ideal para el jardín puede ser un desafío, dada la gran variedad de especies que existen. En esta ocasión, nos centramos en la Susana blanca (Thunbergia fragrans), una planta trepadora originaria de las regiones tropicales de Asia que se destaca por sus flores blancas, fragantes y su fácil cuidado.

Esta planta perenne pertenece a la familia de las acantáceas y se caracteriza por sus grandes hojas ovaladas y opuestas. Sus flores aparecen en racimos durante el verano y el otoño, con corolas en forma de trompeta que desprenden un aroma dulce, frecuentemente comparado con el de los nardos o jazmines.

La Susana blanca es perfecta para cubrir muros, vallas y pérgolas en el hogar, siempre que se le proporcione un soporte para trepar. Aunque se cultiva como ornamental, también se encuentra de forma espontánea en bordes de carreteras, márgenes de bosques y plantaciones.

Respecto a sus cuidados, esta planta prospera en climas cálidos y húmedos, similares a su hábitat natural, y es tolerante a la sequía. Se recomienda regarla dos o tres veces por semana, asegurándose de que el suelo esté completamente seco antes de volver a hacerlo, ya que el exceso de agua puede dañarla.

Para favorecer su crecimiento y floración, es aconsejable aplicar fertilizantes equilibrados cada dos semanas durante primavera y verano, reduciendo la frecuencia en otoño e invierno. Tras la fertilización, se debe regar la planta para optimizar los resultados.

La poda es fundamental para mantener la salud y forma de la Susana blanca. Realizarla a principios de primavera ayuda a eliminar tallos muertos o débiles y mejora la circulación del aire al aclarar las zonas densas. Además, esta práctica facilita la exposición de las flores y controla el tamaño de la planta.