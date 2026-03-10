Especialista en políticas de género analizó en San Juan el impacto de las políticas de Milei

Mercedes D’Alessandro disertó en la Cámara de Diputados de San Juan sobre políticas públicas con perspectiva de género, en una actividad orientada a reflexionar sobre las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres y el rol del Estado en la reducción de esas brechas. La economista, académica y referente del pensamiento económico feminista participó de un encuentro que convocó a legisladoras, dirigentes sociales y público interesado en debatir el impacto de las políticas de género en la vida cotidiana y en el desarrollo social.

Durante su exposición, D’Alessandro destacó la importancia de abrir espacios de debate institucional sobre las desigualdades de género y su impacto económico y social. “Es mi primera vez en San Juan y estoy muy contenta de poder conocer la provincia y participar de este encuentro que convoca a mujeres y a todas las personas interesadas en pensar políticas públicas feministas”, señaló.

La economista explicó que las brechas de género siguen siendo profundas en la Argentina y que se manifiestan tanto en el mercado laboral como en la distribución de las tareas domésticas. “Vivimos en un país muy desigual en términos de género. Las mujeres tienen salarios más bajos y además realizan una mayor cantidad de tareas de cuidado, como cocinar, limpiar o cuidar a niños y adultos mayores, lo que muchas veces limita su desarrollo profesional”, afirmó.

Debate sobre el rol del Estado

D’Alessandro también planteó que el contexto político y económico reciente modificó el escenario de las políticas públicas vinculadas a la igualdad de género. Según explicó, varias de las iniciativas impulsadas en años anteriores fueron discontinuadas o reducidas.

“Uno de los primeros anuncios del actual gobierno fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, lo que dejó a muchas personas sin herramientas institucionales que antes existían”, expresó. En ese sentido, mencionó programas y dispositivos de asistencia que habían sido implementados para acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad.

“El retroceso no es solo simbólico o parte de una discusión cultural, sino que tiene consecuencias concretas en la vida de miles de mujeres que perdieron programas de apoyo para lograr autonomía económica o para salir de situaciones de violencia”, sostuvo.

Contexto económico y desafíos actuales

Consultada sobre el escenario internacional y la situación económica global, la especialista advirtió que el avance de sectores conservadores también influye en la agenda de derechos y en el debate público. En ese marco, consideró que el contexto actual representa un desafío para los movimientos que impulsan políticas de igualdad.

“Estamos atravesando un momento complejo a nivel mundial, con el crecimiento de agendas políticas que cuestionan los avances en materia de derechos. Sin embargo, las mujeres han demostrado históricamente una gran capacidad de organización y movilización”, señaló.

En esa línea, destacó la necesidad de fortalecer los espacios de discusión política y de construcción colectiva. “Es fundamental seguir generando redes, vínculos y debates que permitan pensar soluciones frente a los desafíos actuales y construir políticas que mejoren la calidad de vida de las mujeres y, en consecuencia, de toda la sociedad”, concluyó.

Trayectoria académica y profesional

Mercedes D’Alessandro es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional vinculada al análisis de las desigualdades económicas y las políticas públicas con perspectiva de género. Fue la primera Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación entre 2020 y 2022.

Durante su gestión impulsó la implementación del primer Presupuesto Nacional con enfoque de género en la Argentina y promovió la creación de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género. También fundó la organización Economía Feminista y ha realizado trabajos de consultoría para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Oxfam y el Banco de Desarrollo de América Latina.

Actualmente se desempeña como asesora económica en el Gabinete del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y dirige investigaciones vinculadas a la violencia de género y las desigualdades económicas en América Latina. Además, mantiene una activa participación en el ámbito académico y en la producción de análisis sobre economía y políticas públicas.