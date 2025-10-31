La madrugada de este viernes se vivieron momentos de gran tensión en Rawson, cuando un camión municipal perdió el control y terminó incrustado en el frente de una vivienda familiar. El hecho ocurrió en la intersección de calles España y Agustín Gómez (calle 5), y dejó como saldo graves daños materiales, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Pamela Reina, la mujer que vive en la casa afectada junto a su familia, relató el dramático episodio a DIARIO HUARPE. “Estábamos acostados y de repente se metió el vehículo acá. Sentimos un estruendo enorme, pensamos que la casa se nos venía abajo”, contó aún conmocionada por lo ocurrido.

La vecina explicó que el impacto destruyó por completo la parte frontal de la vivienda. “Fue como si el camión hubiera atravesado el salón. Las habitaciones están más atrás, por eso nos salvamos de milagro. Cuando salimos, el vehículo estaba totalmente metido adentro. Fue un desastre”, describió.

Según el relato, el conductor del camión —identificado como Matías Díaz— no alcanzó a decir nada tras el choque. “No sé si lo llevaron al hospital, porque yo estaba muy asustada y mi marido fue quien salió primero. Las chicas lloraban, no entendían qué había pasado”, señaló Pamela.

Mientras esperan respuestas, la familia intenta resolver dónde pasar los próximos días. “Nos dijeron que mejor no vivamos ahí porque la estructura está comprometida. La casa es vieja y quedó peor. No sabemos qué vamos a hacer”, lamentó la mujer, quien aseguró que hasta el momento no recibieron asistencia. “Nadie de la Municipalidad se comunicó. Nadie vino. Estamos esperando ayuda para poder sacar los escombros y ver si se puede arreglar algo”, afirmó.

El camión, perteneciente al Municipio de Santa Lucía, permanece bajo investigación. Las autoridades confirmaron que se le realizaron las pruebas de alcoholemia al conductor, cuyos resultados aún no fueron difundidos. Mientras tanto, la familia Reina espera una respuesta institucional y también la solidaridad de los vecinos. “Necesitamos de todo, lo que se pueda. Es muy difícil quedar así de un día para el otro”, expresó Pamela, con la esperanza de poder reconstruir su hogar.