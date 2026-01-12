Juliana Awada tras separarse de Maurico Macri: "Hay procesos íntimos"

El matrimonio de Mauricio Macri y Juliana Awada ha llegado a su fin tras más de 15 años de historia compartida. Aunque la decisión de separarse se tomó antes de las fiestas de fin de año —período que pasaron juntos en familia—, la noticia se confirmó oficialmente el domingo 11 de enero de 2026.

A través de sus redes sociales, Awada rompió el silencio para brindar claridad sobre el momento que atraviesa la pareja. En su mensaje, la diseñadora expresó: “Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”.

Con una mirada reflexiva sobre el cierre de este ciclo, añadió: “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”. Asimismo, solicitó comprensión ante la nueva dinámica familiar: “Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”. Finalmente, se dirigió a sus seguidores diciendo: “Gracias por acompañar desde el mismo lugar”.

La relación se originó en septiembre de 2009, cuando ambos coincidieron en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. En aquel entonces, Macri era jefe de Gobierno porteño y Awada tenía 35 años.

Tras un primer viaje a Tandil, comenzaron a convivir apenas tres meses después de conocerse. Con los años, consolidaron una familia ensamblada: Antonia, la hija en común, se sumó a los hijos de Macri (Agustina, Gimena y Francisco, frutos de su primer matrimonio con Ivonne Bordeu) y a la hija mayor de Awada, nacida en 2003. El ex mandatario también estuvo casado previamente con Isabel Menditeguy durante 9 años.