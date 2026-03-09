El ejército de Estados Unidos realizó un nuevo bombardeo contra una embarcación señalada como parte de organizaciones de narcotráfico en el océano Pacífico oriental, dejando seis personas muertas. La operación fue confirmada por el Comando Sur (SOUTHCOM), que calificó a los fallecidos como “narcoterroristas”.

Según informó el Pentágono, el ataque fue un “ataque cinético letal” contra una lancha que, de acuerdo con información de inteligencia, operaba en rutas conocidas del narcotráfico en la región.

El operativo forma parte de la campaña militar lanzada por la administración del presidente Donald Trump contra organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas en América Latina. Desde el inicio de esta estrategia, en septiembre de 2025, al menos 157 personas han muerto en ataques similares contra embarcaciones sospechosas.

Las operaciones son ejecutadas principalmente por el Comando Sur de Estados Unidos, que sostiene que estos ataques buscan frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense y desarticular redes criminales que operan en el mar.

Sin embargo, la estrategia ha generado fuertes cuestionamientos. Legisladores, organizaciones de derechos humanos y expertos legales advierten que estos bombardeos podrían violar el derecho internacional, especialmente porque en varios casos no se ha presentado evidencia pública de que las embarcaciones transportaran drogas.

El ataque más reciente se suma a una serie de operaciones militares que han intensificado la tensión en la región y reavivado el debate sobre el uso de fuerza letal en la lucha contra el narcotráfico.